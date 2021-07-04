Барселона намагається втримати Мессі: аргентинець поставив фінансовий ультиматум
Джерело:Marca
Аргентинський футболіст Ліонель Мессі став вільним агентом й офіційно більше не гравець Барселони. Однак каталонський клуб намагається втримати Мессі. Сторони ведуть непрості перемовини.
Мессі може остаточно покинути Барселону
Наразі Мессі перебуває у Бразилії, де у складі збірної Аргентини виступає на Кубку Америки. Лео допоміг "альбіселесте" вийти до півфіналу турніру.
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Барселона продовжує переговори з представниками Мессі щодо нового контракту. За інформацією Marca, декілька моментів перешкоджають укладенню нової угоди.
- По-перше, Мессі хоче отримати гарантії, що йому виплатять всі гроші, згідно з контрактом, навіть якщо почнеться нова хвиля пандемії або криза у футболі стане ще більш серйозною.
- По-друге, радники Мессі хочуть дізнатися, як Барселона збирається розподіляти по терміну нової угоди ті заборгованості перед футболістом, які залишилися ще з попереднього контракту.
- По-третє, стороні Мессі незрозуміло, як Барселона планує розв'язати питання з податками.
Якщо у найближчі два роки клуб не зможе виплатити Мессі ті гроші, які повинен як і раніше угодою, то аргентинець отримає їх, уже перебуваючи у США.Мессі планує перейти в американський чемпіонат МЛС у 2023 році.
Представники футболіста хочуть дізнатися, де в такому випадку Мессі повинен буде платити податки – в Іспанії або у США.
Крім того, Мессі сумнівається у проєкті Барселони. Аргентинець невпевнений, що придбання нових гравців допоможуть команді вийти на новий рівень.
- Мессі 1 липня 2021 року став вільним агентом. В аргентинського нападника закінчився контракт з каталонською Барселоною.
- Ліонель перебуває у структурі Барселони з 2000 року. Всього Мессі відіграв 778 матчів за каталонців, в яких забив 672 голи та віддав 305 асистів.