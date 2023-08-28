Інтереси клубу не такі важливі: чому Мессі свідомо пропустить матчі Інтера

Ліонель Мессі феєрично розпочав свою заокеанську кар'єру у США. Аргентинець вже наколотив 11 голів у 9-ти матчах за Інтер Маямі, але й майбутньому може пропустити не один поєдинок свого нового клубу.

Головний тренер Інтер Маямі Херардо Мартіно розповів, чому команда втратить свого капітана та лідера у декількох матчах. Ліонель Мессі чітко розставив свої футбольні пріоритети при переході у новий клуб.

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Повинні пригадати, як це грати без магічності Мессі

Зірковий футболіст буде жертвувати клубними матчами заради виступів за збірну Аргентини. Лео пропустить поєдинки Інтера, якщо вони будуть збігатися із графіком зустрічей національної команди.

Тому Мартіно доведеться у такому випадку вдаватись до ротації складу та закривати позицію Ліонеля іншим футболістом.

Наставник Інтера розповів, що Мессі пропустить щонайменше три матчі команди у 2023 році. Те саме буде і наступного року.

Мартіно запевнив, що команда повинна навчитись грати без свого аргентинського лідера, як це було раніше, та показувати потрібний результат.

До кінця 2023 року Аргентина проведе ще 6 поєдинків. Найближчі із них заплановані на 8-9 вересня, коли збірна з Мессі стартує у кваліфікаційному раунді ЧС матчами проти Еквадору та Болівії відповідно.

Інші поєдинки збірної Аргентини у 2023-му році:

13 жовтня. Аргентина – Парагвай

18 жовтня. Перу – Аргентина

16 листопада. Аргентина – Уругвай

21 листопада. Бразилія – Аргентина

Гольовий заокеанський період кар'єри Ліонеля Мессі

15 липня 2023 року Ліонель Мессі проміняв ПСЖ на Інтер Маямі.

Аргентинець підписав контракт до кінця 2025 року.

За новий клуб зірковий футболіст провів вже 9 матчів, у яких відзначився 11 голами та 3 асистами.

Лео йде до того, аби стати рекордсменом Інтера за кількістю голів. Наразі цим рекордом володіє Гонсало Ігуаїн, який наколотив 29 м'ячів у 70 зіграних поєдинках.

Ліонель вже здобув дебютний трофей із Інтер Маямі.

З приходом Мессі Інтер почав виходити з дна таблиці та йде на передостанній 14-й позиції. У 23-х турах клуб із Маямі набрав 21 очко.