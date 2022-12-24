В гонитві за Золотим м'ячем: Мессі збереже французьку прописку

ПСЖ практично домовився з Ліонелем Мессі щодо контракту аргентинця. Сторонам вигідно продовжити співпрацю.

У Мессі контракт з ПСЖ за схемою 2 плюс 1, перші два роки якого спливають в кінці сезону. Столичний клуб пропонує забути про можливість продовження угоди ще на рік. Натомість підписати нову, за схемою 1 плюс 1. Тобто гравець буде у клубі до кінця сезону 2023/24 з можливістю продовження контракту ще на один рік.

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Плани Мессі

Переговори президента ПСЖ Нассера Аль-Хелайфі та його футбольного радника Луїша Кампуша з Хорхе Мессі, який є батьком та агентом Ліонеля, тривали 4 місяці. Аргентинець може провести в Франції ще 3-4 роки, оскільки він та його сім’я щасливі в Парижі. У Ліонеля в стані ПСЖ є шанс виграти ще один Золотий м’яч, Лігу чемпіонів та єдиний титул, який Мессі ще не підіймав над своєю головою, кубок Франції.

Сторони практично про все домовилися. І про термін контракту, і про зарплату Мессі, яка збільшиться. Також журналіст повідомив, що Барселона, в яку сватали Ліонеля, пропозицій аргентинцю на стіл не висувала. Варіант з МЛС, де разом з ним надіється пограти Серхіо Бускетс, Мессі поки ще не розглядає.