Ліонель Мессі офіційно покидає Барселону
Джерело:ФК Барселона
Лідер каталонської Барселони Ліонель Мессі не підписуватиме новий контракт з клубом. Сторони офіційно розірвали відносини.
Клуб та Мессі не змогли підписати новий контракт через фінансові проблеми. Таким чином, гравець не має причин надалі перебувати в клубі.
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Мессі не залишиться в Барселоні. Не дивлячись на те, що клуб і гравець досягли угоди і явно мали намір підписати новий контракт сьогодні, цього не може статися через фінансові та структурні перешкоди,
– повідомили в клубі.
"В результаті цієї ситуації Мессі не повинен залишатися в ФК Барселона. Обидві сторони глибоко жалкують про те, що побажання гравця і клубу в кінцевому підсумку не будуть виконані", – наголосили в заяві.
Що відомо про Барселону та Мессі
- Контракт Мессі з Барселоною завершився 30 червня. Відтоді аргентинець перебуває у статусі вільного агента, а серед претендентів на 34-річного Лео називали ПСЖ.
- Всього аргентинський форвард зіграв за каталонців 778 матчів, забив 672 голи і віддав 305 асистів.
- Ліонель 10 раз виграв з "Барсою" Ла Лігу, сім раз Кубок і 8 разів Суперкубок Іспанії, чотири рази перемагав в Лізі чемпіонів, по три рази був володарем Суперкубка УЄФА і Клубного чемпіонату світу.