Заради ЧС-2030: клуб із Саудівської Аравії переманює Мессі захмарною зарплатою

Ліонель Мессі провів свій перший матч за ПСЖ після тріумфального ЧС-2022. Аргентинець потрапив під приціл одного з клубів Саудівської Аравії.

Один із лідерів Про-ліги саудівської Аравії Аль-Хіляль готовий поповнити свою команду новоспеченим чемпіоном світу-2022. Арабський клуб готовий платити Мессі космічну зарплату у розмірі 300 мільйонів доларів на рік.

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Хочуть підійняти шанси країни на проведення ЧС-2030

Футбольні клуби такими трансферами хочуть привернути більшу увагу світу до їх чемпіонату. Такі зіркові придбання також можуть добре вплинути на можливість для Саудівської Аравії отримати ЧС-2030. Ця арабська країна претендує на проведення Мундіалю у 2030 році.

У ЗМІ фігурувала інформація про те, що Роналду, який 1 січня 2023 року став гравцем Аль-Насра, може отримати захмарні 200 мільйонів євро , якщо стане амбасадором заявки Саудівської Аравії у боротьбі за ЧС-2030. Начебто Кріштіану вже дав свою згоду.

Ще до цих чуток про Аль-Хіляль Мессі вже популяризував через свої соцмережі туризм у Саудівській Аравії.

Аль-Хіляль після 13 зіграних матчів йде третім у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 26 очок. Лідером Про-ліги Саудівської Аравії є Аль-Наср, за який незабаром дебютує Кріштіану. Португалець змушений пропустити перші два матчі нової команди через дискваліфікацію. Покарання футболіст отримав через розбитий телефон фаната Евертона, коли ще виступав за Манчестер Юнайтед.

Що відомо про поточний сезон для Ліонеля Мессі