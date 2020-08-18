Французький "Ліон" та мюнхенська "Баварія" визначать другого фіналіста Ліги чемпіонів сезону 2019/2020. Поєдинок, який відбудеться 19-го серпня, можна переглянути онлайн та по телебаченню.

Правами на трансляцію матчів Ліги чемпіонів в Україні володіє винятково група каналів "Футбол 1/2/3", пише 24 канал. Саме на каналі "Футбол 2" і буде пряма трансляція матчу "Ліон" – "Баварія".

До теми: Чи переможе "Баварія" непоступливий "Ліон": прогноз букмекерів на 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Початок трансляції матчу "Ліон" – "Баварія" о 21:55, сам матч розпочнеться о 22:00.

Також матчу передуватиме програла "Ніч Ліги чемпіонів", яка вийде на каналі "Футбол 2" о 21:15. У ній експерти проаналізують півфінал Ліги чемпіонів.

Де дивитися матч "Ліон" – "Баварія" онлайн

Дивитися легально онлайн матч "Ліон" – "Баварія" можна на відеосервісі Oll.tv. Однак доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Абонемент на перегляд матчів каналів "Футбол 1/2/3" обійдеться в 109 гривень на місяць. Ці ж канали, а також додатково Setanta Sport обійдеться в 139 гривень на місяць.

Компанія також пропонує підписку xtra sport oll inclusive, куди входять не лише спортивні канали. Однак вона обійдеться у 189 гривень на місяць.

Матч онлайн можуть переглянути й власники договорів з інтернет-провайдером "Воля". У них є можливість дивитися матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи в їх додатку "Воля TV" за 29 гривень на 30 днів. За доступ до більшої кількості спортивних каналів абонплата становить 59 гривень на 30 днів.