Новий турнір для жіночого футболу: збірна України дізналась суперників у Лізі націй

Відбулось жеребкування жіночої Ліги націй-2023/2024. 2 травня українська збірна дізналась своїх суперників по групі.

За результатами жеребкування українська збірна потрапила до групи В3 Ліги В, де її суперниками стануть Сербія, Польща та Греція. Найскладнішим у психологічному плані буде гра проти сербок, країна яких активно підтримує російську агресію у бік України.

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Результати жеребкування та принцип Ліги націй

За підсумками групового раунду у Лігу А вийдуть переможці чотирьох груп. Чотири збірні, які посіли у своїх групах другі місця зійдуться у стикових матчах із суперниками, які посіли треті позиції у своїх групах Ліги А, у боротьбі за підвищення у класі (перехід у Лігу А).



Суперники України у Лізі націй / Фото з facebook.com/uafwomen

Слід відзначити, що у Лізі В, але групі В4 виступатиме жіноча збірна Білорусі, яка є союзницею Росії у війні проти України. Її суперниками будуть Чехія, Словенія та Боснія і Герцеговина.

Щодо Ліги А, то національні команди, які посіли останні місця у своїх групах, опускаються у Лігу В. Такий самий принцип діятиме і в Лізі В. Збірні з найнижчим рейтингом серед тих, хто посів третє місце, і чотири команди, що посіли четверті місця, переходять до Ліги C.

У Лізі С такий же спортивний принцип боротьби. Але останні команди груп вже нікуди не понижуються, а продовжують свої виступи у цій Лізі.

Чотири переможці груп Ліги А виходять у фінальну стадію, яка відбудеться за системою одного поєдинку плей-офф. Учасники проведуть півфінальні матчі, фінал та матч за третє місце. Жеребкування визначить півфінальні пари та господарів у всіх матчах. Переможець фіналу стане володарем трофея Ліги націй УЄФА.

Хто з ним може вийти на Олімпіаду-2024 разом із Францією?

Учасники фіналу Ліги націй зможуть поборотись за олімпійські медалі. Але тут є один нюанс. Якщо Франція вийде у фінал Ліги націй, то її путівку на Олімпіаду у Париж отримає та збірна, яка виграє матч за третє місце. Адже француженки і так зіграють на Олімпіаді у 2024 році, яка буде для них домашньою.

Нагадаємо! У 11 квітня жіноча збірна України здобула мінімальну перемогу у товариському матчі над Естонією 0:1. Єдиний та переможний гол у складі команди Луїса Кортеса забила Ольга Овдійчук.

Календар жіночої Ліги націй УЄФА-2023/2024

Груповий етап:

Перші два тури: 20 – 26 вересня 2023 року

3 – 4 тури: 25 – 31 жовтня 2023 року

5 – 6 тури: 29 листопада – 5 грудня 2023 року

Фінальна стадія: 21 – 28 лютого 2024 року

Стикові матчі: 21 – 28 лютого 2024 року