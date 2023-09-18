Де дивитися Лігу чемпіонів в Україні: повний перелік трансляторів та календар матчів
Українські вболівальники мають змогу побачити будь-який матч ЛЧ у прямому ефірі на двох ОТТ-платформах. Розповідаємо детальніше, як не пропустити ігри Шахтаря та топ-клубів.
Вже у вівторок, 19 вересня, розпочинається групова стадія Ліги чемпіонів сезону 2023-2024. Участь у ній беруть 32 команди з усієї Європи, які розбиті на вісім квартетів, пише 24 канал.
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Хто покаже Лігу чемпіонів
Серед учасників буде і один представник України – чемпіон УПЛ Шахтар. Донеччани потрапили у групу Н, де протистоятимуть Барселоні, Порту та Антверпену.
Де дивитися матчі Ліги чемпіонв в Україні? Вболівальники мають змогу в прямому ефірі слідкувати за будь-якою грою найбільш престижного клубного турніру світу.
Офіційним транслятором Ліги чемпіонів в Україні є онлайн-сервіс Megogo. Цей сезон має стати останнім в угоді між платформою та УЄФА на показ матчів в нашій країні, після чого європейський футбольний орган має провести новий тендер.
На платформі Megogo матчі будуть транслюватись на каналах "Megogo Футбол 1", "Megogo Футбол 2", "Megogo Футбол 3" і так далі. Розклад матчів першого туру із трансляціями наступний:
|ДАТА
|ЧАС
|МАТЧ
|КАНАЛ
|19 вересня
|19:45
|Мілан – Ньюкасл
|Megogo Футбол 2
|19 вересня
|19:45
|Янг Бойз – Лейпциг
|Megogo Футбол 3
|19 вересня
|22:00
|Шахтар – Порту
|Megogo Футбол 1
|19 вересня
|22:00
|ПСЖ – Боруссія Д.
|Megogo Футбол 2
|19 вересня
|22:00
|Барселона – Антверпен
|Megogo Футбол 4
|19 вересня
|22:00
|Лаціо – Атлетіко
|Megogo Футбол 5
|19 вересня
|22:00
|Манчестер Сіті – Црвена Звезда
|Megogo Футбол 6
|19 вересня
|22:00
|Феєнорд – Селтік
|Megogo Футбол 7
|20 вересня
|19:45
|Реал – Уніон
|Megogo Футбол 2
|20 вересня
|19:45
|Галатасарай – Копенгаген
|Megogo Футбол 3
|20 вересня
|22:00
|Баварія – Манчестер Юнайтед
|Megogo Футбол 1
|20 вересня
|22:00
|Реал Сосьєдад – Інтер
|Megogo Футбол 2
|20 вересня
|22:00
|Арсенал – ПСВ
|Megogo Футбол 4
|20 вересня
|22:00
|Бенфіка – Зальцбург
|Megogo Футбол 5
|20 вересня
|22:00
|Брага – Наполі
|Megogo Футбол 6
|20 вересня
|22:00
|Севілья – Ланс
|Megogo Футбол 7
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Де ще дивитися ігри ЛЧ
До того ж, у вівторок та середу о 22:00 на каналі "Megogo Футбол 3" буде доступен мультифід Ліги чемпіонів. У цій програмі в прямому ефірі будуть показуватися голи та найгарячіші моменти усіх ігор турніру, які проходять паралельно у цей слот.
Окрім офіційного транслятора, українські вболівальники можуть дивитися Лігу чемпіонів онлайн на Volia TV. Компанія має угоду із Megogo та розміщає показ каналів у себе на ОТТ-платформі в розділі "Спорт".
Також текстові онлайн-трансляції матчів Ліги чемпіонів будуть доступні на сайті 24 каналу. Цього тижня вашій увазі – онлайн трьох топ-зустрічей першого туру:
- 19 вересня, 19:45. Мілан – Ньюкасл
- 19 вересня, 22:00. Шахтар – Порту
- 20 вересня, 22:00. Баварія – Манчестер Юнайтед