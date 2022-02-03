Ліга Європи – це не Ліга чемпіонів, – Маліновський про амбітні цілі Аталанти
Джерело:Calcio Atalanta
Аталанта йде впритул до лідерської трійки найкращих клубів сезону Серії А. Руслан Маліновський розповів про амбіції команди з Бергамо.
Аталанта поставила серйозні завдання
Бергамівський клуб поставив перед собою високі цілі на сезон-2021/2022. Це підтвердив атакувальний півзахисник із України. Руслан Маліновський зазначив, що щільний графік не повинен завади команді показати хороший результат.
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Українець додав, що команді потрібно солідно підготуватись до майбутніх матчів, адже без позитивного результату не буде досягнення поставлених завдань.
Ми маємо намір бути на висоті у всіх майбутніх змаганнях. Минулого року ми не змогли вийти до плей-офф Ліги чемпіонів і тепер хочемо досягти більшого. Ліга Європи – це не Ліга чемпіонів, але там також є багато сильних команд,
– заявив Маліновський.
Сам Руслан у сезоні-2021/2022 відіграв за бергамівський клуб 23 поєдинки, у яких забив 6 голів та зробив 2 асисти. Маліновський пропустив останні матчі Аталанти через позитивний тест на коронавірус.
Як Аталанта виступає у цьому сезоні
- Після 22-х турів Аталанта йде четвертою у турнірній таблиці Серії А. Клуб українця має у своєму активі 43 очки та поступається третьому Мілану 6 пунктами.
- На жаль, команда з Бергамо не змогла продовжити свій шлях у Лізі чемпіонів. Клуб вилетів у Лігу Європи, де у плей-офф проміряється силами з грецьким Олімпіакосом.
- Щодо Кубка Італії, то Аталанта пробилась у чвертьфінал турніру, у якому зіграє на виїзді проти Фіорентини.