Улюблена команда Лукашенко: Динамо Мінськ продовжує виступи у Лізі Європи

Учора, 15 серпня, відбулися матчі третього раунду кваліфікації Ліги Європи, В одному з них Динамо Мінськ зустрівся з Лінкольн Ред Імпс з Гібралтару.

Білоруська команда, незважаючи на поразку 2:1 змогла вийти у наступний раунд другого за силою кубку Європи. У підсумку двоматчевого протистояння, завдяки перемозі 2:0 у першому матчі білоруси вибили з турніру гібралтарців, пише 24 канал.

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Білоруські команди у єврокубках

24 лютого 2022 року, Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, задіявши територію Білорусі. УЄФА та ФІФА одразу заявили, що національна збірна та команди ворожої країни виключені з міжнародних та європейських турнірів.

Клуби з Білорусі не потрапили під дискваліфікацію, тому можуть продовжувати виступи у єврокубках. Таким чином Динамо Мінськ зіграє у плей-оф Ліги Європи з бельгійським Андерлехтом.

У разі невдачі клуб зі столиці Білорусі опиниться у груповому етапі Ліги конференці. Якщо Динамо Мінськ переможе, то продовжить грати у основній сітці Ліги Європи.