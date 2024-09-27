Гол Довбика та мовчання Яремчука: всі результати Ліги Європи за 26 вересня

Дев'ять поєдинків четверга закривали програму 1-го туру Ліги Європи. До вашої уваги результати та відеоогляди усіх матчів ігрового дня.

Ліга Європи в сезоні-2024/25 відбувається в новому форматі. На основному етапі за путівки до плей-оф змагається 36 команд, пише 24 Канал.

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Як зіграли українці в Лізі Європи

Усі поєдинки ігрового дня були поділені на два слоти. У першому шотландський Рейнджерс, з яким Динамо грало у кваліфікації Ліги чемпіонів, не мав особливих проблем зі шведським Мальке, обігравши його на виїзді з рахунком 2:0. А в іншому матчі Фенербахче переміг бельгійський Юніон (2:1).

Українських уболівальників найбільше цікавили матчі за участю українських легіонерів. Артем Довбик зумів забити свій перший гол за Рому у єврокубках. На 81-й хвилині українця замінили, а на 85-й римляни пропустили м'яч від Атлетіка. У підсумку нічия – 1:1.

А от Роман Яремчук не зумів відзначитися за Олімпіакос. "Червоно-білі" на виїзді поступилися Ліону (0:2), а український форвард відіграв 60 хвилин.

Серед інших результатів варто виокремити дивовижний порятунок Вікторії Пльзень у поєдинку з Антрахтам. Чеська команда поступалася по ходу зустрічі, але зуміла на останніх хвилина вирвати нічию. До речі, один з голів за Вікторію забив ексфорвард Кривбаса Аду.

Амстердамський Аякс знищив Бешикташ з рахунком 4:1, а Брага здобула вольову перемогу над Маккабі Тель-Авів.

Результати та огляди матчів ЛЄ за 26 вересня

Мальме – Рейнджерс 0:2

Голи: Байрамі, 1, Маккосленд, 76

Фенербахче – Уніон 2:1

Голи: Союнчу, 26, Берджесс, 82 (автогол) – Сайкс, 90+3

Айнтрахт – Вікторія Пльзень 3:3

Голи: Екітіке, 38, Діна, 62, Крістенсен, 67 – Шульц, 41, Аду, 86, Ємелка, 90+3

Аякс – Бешикташ 4:0

Голи: Фітц-Джим, 31, Годтс, 51, 73, Тейлор, 55

Брага – Маккабі Т-А 2:1

Голи: Брума, 88, 90+5 (з пенальті) – Давіда, 30 (з пенальті)

Ліон – Олімпіакос 2:0

Голи: Шеркі, 65, Бенрахма, 71

Рома – Атлетік 1:1

Голи: Довбик, 32 – Паредес, 85

Стяуа – РФШ 4:1

Голи: Бірліджа, 8, Стефанеску, 32, Олару, 58, 69 – Ліпущек, 23

Тоттенхем – Карабах 3:0 (матч триває)

Голи: Джонсон, 12, Сарр, 53, Соланке, 68

Матчі 2-го туру Ліги Європи відбудуться 2 та 3 жовтня. Динамо зіграє з Хоффенхаймом, Рома зустрінеться з Ельфсборгом, грецький Олімпіакос прийматиме Брагу.