Італійський вояж у гості до Довбика: з ким зіграє Динамо у Лізі Європи

Вслід за донецьким Шахтарем своїх суперників по єврокубках дізнається київське Динамо. Жеребкування основного раунду Ліги Європи стартує 30 серпня о 14:00 (за київським часом).

Розіграш Ліги Європи, як і Ліги чемпіонів та Ліги конференцій набув нового формату розіграшу. Участь в основному раунді візьме 36 клубів, пише 24 Канал.

Дізнайтесь також Дует німецьких грандів: яких суперників отримали "гірники" в оновленій Лізі чемпіонів

У якому кошику Динамо

Жеребкування ЛЄ сформує єдину таблицю. Перед процедурою жеребу усі команди були поділені на 4 кошики по 9 клубів (залежно від клубного рейтингу). Київське Динамо потрапило у третій кошик до Карабаха, Галатасарая, Вікторії Пльзень, Буде-Глімта, Юніона Сен-Жилуаза, Лудогорця, Мідтьюлланда та Мальме.

Усі кошики під час жеребкування

Кошик 1: Рома (Італія) Манчестер Юнайтед (Англія), Порту (Португалія), Аякс (Нідерланди), Рейнджерс (Шотландія), Айнтрахт (Німеччина), Лаціо (Італія), Тоттенхем (Англія) і Славія Прага (Чехія)

Рома (Італія) Манчестер Юнайтед (Англія), Порту (Португалія), Аякс (Нідерланди), Рейнджерс (Шотландія), Айнтрахт (Німеччина), Лаціо (Італія), Тоттенхем (Англія) і Славія Прага (Чехія) Кошик 2: Реал Сосьєдад (Іспанія), АЗ Алкмаар (Нідерланди), Брага (Португалія), Олімпіакос (Греція), Ліон (Франція), ПАОК (Греція), Фенербахче (Туреччина), Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) та Ференцварош (Угорщина).

Реал Сосьєдад (Іспанія), АЗ Алкмаар (Нідерланди), Брага (Португалія), Олімпіакос (Греція), Ліон (Франція), ПАОК (Греція), Фенербахче (Туреччина), Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) та Ференцварош (Угорщина). Кошик 3: Карабах (Азербайджан), Галатасарай (Туреччина), Вікторія Пльзень (Чехія), Буде-Глімт (Норвегія), Юніон Сен-Жилуаз (Бельгія), Динамо Київ (Україна), Лудогорець (Болгарія), Мідтьюлланд (Данія) та Мальме (Швеція),

Карабах (Азербайджан), Галатасарай (Туреччина), Вікторія Пльзень (Чехія), Буде-Глімт (Норвегія), Юніон Сен-Жилуаз (Бельгія), Лудогорець (Болгарія), Мідтьюлланд (Данія) та Мальме (Швеція), Кошик 4: Атлетік Більбао (Іспанія), Хоффенхайм (Німеччина), Ніцца (Франція), Андерлехт (Бельгія), Твенте (Нідерланди), Бешикташ (Туреччина), ФКСБ Стяуа (Румунія), РФШ (Латвія) та Ельфсборг (Швеція)

Суперники Динамо Київ у Лізі Європи

Рома (Італія)

Лаціо (Італія)

Ференцварош (Угорщина)

Реал Сосьєдад (Іспанія)

Вікторія Пльзень (Чехія)

Хоффенхайм (Німеччина)

РФШ (Латвія)

Усі результати жеребкування

Результати жеребкування основного раунду Ліги Європи / Фото ЛЄ

Кожна команда проведе матчі проти двох інших клубів із кожного кошика. Одна гра буде домашньою, друга – виїзною. Загалом в основному раунді Ліги Європи буде зіграно 8 турів:

1-й тур: 25–26 вересня 2024

2-й тур: 3 жовтня 2024

3-й тур: 24 жовтня 2024

4-й тур: 7 листопада 2024

5-й тур: 28 листопада 2024

6-й тур: 12 грудня 2024

7-й тур: 23 січня 2025

8-й тур: 30 січня 2025

8 найкращих клубів проб'ються до 1/8 фіналу змагань. Команди, які займуть із 9-го по 24-те місця будуть боротись за путівку у наступний раунд через стикові поєдинки. Інші клуби напряму вилітають із єврокубків.