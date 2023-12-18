Жереб для Шахтаря та з ким зіграє Трубін: всі пари 1/16 фіналу Ліги Європи

18 грудня 2023, 14:22
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Донецький клуб починає свій шлях у новому євротурнірі цього сезону. "Гірникам" доведеться здолати бронзового призера Франції на першій стадії плей-оф.

У штаб-квартирі УЄФА у Ньоні пройшла процедура жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи. На цій стадії візьмуть участь 16 команд, пише 24 канал.

До теми Починається найцікавіший етап: результат жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ-2023/2024

Донецький Шахтар є одним із учасників цієї стадії завдяки тому, що посів третє місце в групі Ліги чемпіонів. Як і інші команди з ЛЧ, підопічні Маріно Пушича були несіяними при жеребкування.

Суперником донеччан та інших третіх місць ЛЧ стали команди, що в групах Ліги Європи посіли друге місце. Жереб подарував Шахтарю непростого суперника, "гірникам" доведеться зійтись із французьким Марселем.

Всі пари 1/16 фіналу Ліги Європи:

  • Феєнорд (Нідерланди) – Рома (Італія)
  • Мілан (Італія) – Ренн (Франція)
  • Ланс (Франція) – Фрайбург (Німеччина)
  • Янг Бойз (Швейцарія) – Спортінг (Португалія)
  • Бенфіка (Португалія) – Тулуза (Франція)
  • Брага (Португалія) – Карабах (Азербайджан)
  • Галатасарай (Туреччина) – Спарта (Чехія)
  • Шахтар (Україна) – Марсель (Франція)

Матчі цієї стадії пройдуть 15 та 22 лютого. Перші ігри відбудуться на полях несіяних команд, другі – на стадіонах сіяних. Переможці вийдуть в 1/8 фіналу, де доєднаються до вісьмох переможців груп ЛЄ:

  • Ліверпуль (Англія)
  • Вест Хем (Англія)
  • Брайтон (Англія)
  • Вільярреал (Іспанія)
  • Баєр (Німеччина)
  • Аталанта (Італія)
  • Рейнджерс (Шотландія)
  • Славія (Чехія)
Довідка. Фінал Ліги Європи 2023-2024 призначений на 22 травня. Вирішальний матч відбудеться у столиці Ірландії Дубліні на стадіоні "Авіва".
Автор: Анатолій Дерека