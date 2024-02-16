Розгром від МІлана та сенсація Карабаха: результати 1/16 фіналу Ліги Європи за 16 лютого

Перші матчі плей-оф Ліги Європи 2023-2024 відбулися 16 лютого 2024 року. Вашій увазі - всі результати перших матчів та відеоогляди найцікавіших моментів.

В Лізі Європи 2023-2024 відбулись перші матчі стадії 1/16 фіналу. У цьому раунді віцечемпіони груп змагались проти команд, які опустились з Ліги чемпіонів, пише 24 канал.

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Невдачі французів та тріумф Мілана

Безумовно, для українців головний інтерес був сконцентрований на матчі Шахтар – Марсель. "Гірники" провели непросту гру проти французів та двічі відігравались. Зрештою донеччанам таки вдалось не програти команді Гаттузо, донеччан врятував гол Егіналду в овертаймі.

Загалом же однією з центральних ігор стадії була битва між Феєнордом та Ромою, які останні два сезони перетинались на пізніх стадіях єврокубків. Причому у сезоні 2021-2022 ці клуби зійшлись у фіналі Ліги конференцій.

В обох випадках успіх був на стороні римлян. Зараз же нідерландцям вдалось не програти Ромі, причому саме Феєнорд відкрив рахунок. Втім гол Лукаку після перерви залишив хороші шанси "вовкам" на прохід далі.

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Такі різні португальці

Інша італійська команда Мілан не мала проблем зі своїм суперником. Команда Стефано Піолі розгромила вдома Ренн завдяки дублю Лофтус-Чіка та голу Леау. Також впритул до проходу далі наблизився Спортінг, який розібрався на виїзді з Янг Бойз.

Головна ж сенсація сталась у Бразі, де місцева команда сенсаційно програла Карабаху. Азербайджанці змогли відвантажити "канонірам" у далекій Португалії аж чотири м'ячі. Але два пропущених голи залишають Брагу ще в грі.

Ще одна португальська команда Бенфіка все ж змогла здобути перемогу над аутсайдером Ліги 1 Тулузою. Весь матч відіграв Анатолій Трубін, а успіх "орлам" принесли два пенальті, які забив Ді Марія.

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Результати перших матчів 1/16 фіналу Ліги Європи 2023-2024

Шахтар (Україна) – Марсель (Франція) 2:2

Голи: Матвієнко, 68, Егіналду, 90+1 – Обамеянг, 64, Ндіає, 90.

Мілан (Італія) – Ренн (Франція) 3:0

Голи: Лофтус-Чік, 32, 47, Леау, 53.

Феєнорд (Нідерланди) – Рома (Італія) 1:1

Голи: Пайшау, 45+1 – Лукаку, 67.

Брага (Португалія) – Карабах (Азербайджан) 2:4

Голи: Банза, 44, Моутіньо, 90+1 (пен) – Янкович, 21 (пен), Зубір, 54, Бензія, 65, Жуніньо, 69.

Бенфіка (Португалія) – Тулуза (Франція) 2:1

Голи: Ді Марія, 68 (пен), 90+8 (пен) – Деслер, 75.

Янг Бойз (Швейцарія) – Спортінг (Португалія) 1:3

Голи: Угриніч, 42 – Аменда, 31 (автогол), Дьокереш, 41 (пен), Інасіу, 48.

Ланс (Франція) – Фрайбург (Німеччина) 0:0

Галатасарай (Туреччина) – Спарта (Чехія) 3:2

Голи: Демірбай, 19, Крейчі, 60 (автогол), Ікарді, 90+1 – Пресіадо, 47, Кухта, 65.