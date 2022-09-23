Еріксен, який пережив зупинку серця, забив фантастичний м'яч за Данію у Лізі націй: відео голу

У четвер, 22 вересня, відбулась ціла порція матчів Ліги націй. Хорватія приймала вдома Данію.

Лідер команди у справі

Усі голи збірні приберегли на другий тайм, закінчивши першу 45-хвилинку нульовою мировою. На старті другої частини гри хорвати відкрили рахунок, пише 24 канал.

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У період із 77 по 79-ту хвилини обидві збірні перестрілялись голами. Спершу за справу взявся один із лідерів збірної Данії Еріксен. Крістіан наважився на удар з-за меж штрафного. Півзахисник поцілив прямо у дев'ятку хорватських воріт.

Нагадаємо, що лише на Євро-2020 Еріксен пережив зупинку серця на полі, був прооперований та вже змінив Брентфорд на Манчестер Юнайтед. Хоча багато хто говорив, що кар'єра Крістіана закінчена.

У матчі проти хорватів відіграв усі 90 хвилин. Цей поєдинок став для Еріксена 129-м у футболці збірної, за яку наколотив вже 39 голів.

Але це фантастичний м'яч не врятував гостей від поразки. Вже через дві хвилини Ловро Маєр вдруге вивів Хорватію уперед – 2:1.

Після п'яти турів Хорватія лідирує у групі, маючи у своєму активі 10 очок. У Данії на два бали менше.

Відеоогляд матчу (гол Еріксена з 6:24)