УЄФА змінив формат Ліги націй: буде більше ігор плей-офф та шансів для України
Джерело:сайт УЄФА
Європейський футбольний союз вирішив додати більше поєдинків на виліт в Лізі націй. За нового формату наша команда мала би додатковий шанс на підвищення в класі.
У штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулося засідання Виконкому УЄФА. Серед ухвалених рішень є і позбавлення Росії права на проведення Суперкубка УЄФА-2023.
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Також зміни стосувалися і Ліги націй. Вже з наступного розіграшу турніру додасться більше матчів плей-офф, а також буде розширена фінальна стадія.
Що з себе представляє Ліга націй
Турнір був започаткований УЄФА у 2018 році, щоб зменшити кількість товариських поєдинків. Всі команди європейської зони розбиті на чотири дивізіони. У перших трьох – по 16 команд, у останньому – сім.
В середині цих дивізіонів формуються по 4 групи по чотири команди (в лізі D – один квартет та одне тріо). За результатати ігор у два кола переможці груп підіймаються у лігу вище, а останні місця отримують пониження в класі.
В Лізі А переможці квартетів виходять у "фінал чотирьох", де у півфіналах та фіналі визначають переможця. Ці матчі проходять на території однієї з країн-фіналісток.
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Нові зміни
Тепер фінальний етап буде включати в себе 1/4 фіналу. Вийдуть туди перші дві команди з кожної групи. Переможці квартетів будуть грати з віцечемпіонами вдома та на виїзді. А вже з півфіналу буде по одному матчу в якійсь країні.
Крім того, додасться ще вісім дуелей плей-офф між дивізіонами. Треті місця груп Ліги А будуть грати з віцечемпіонами квартетів Ліги В за право виступати в елітному дивізіоні.
Також треті команди Ліги В та другі команди Ліги С також один з одним будуть визначати долю місць в другому дивізіоні. При цьому переможці груп, як і раніше, будуть виходити нагору напряму, а останні команди – напряму вилітатимуть.
Нагадаємо, що Україна посіла друге місце в останній Лізі націй в дивізіоні В, поступившись правом на підвищення Шотландії. за новими правилами команда Петракова ще б отримала шанс повернутись в дивізіон А через плей-офф
Наступний сезон Ліги націй матиме такий приблизний календар:
|СТАДІЯ
|ДАТИ
|Групи, тур 1
|5-7 вересня 2024 року
|Групи, тур 2
|8-10 вересня 2024 року
|Групи, тур 3
|10-12 жовтня 2024 року
|Групи, тур 4
|13-15 жовтня 2024 року
|Групи, тур 5
|14-16 листопада 2024 року
|Групи, тур 6
|17-19 листопада 2024 року
|Перехідні матчі
|20-25 березня 2025 року
|1/4 фіналу
|20-25 березня 2025 року
|Півфінали
|червень 2025 року
|Фінал
|червень 2025 року
Також УЄФА змінив відбір на чемпіонати Європи та світу. На команди чекатиме 12 груп по чотири або п'ять в кожній. Переможці квартету/квінтету напряму виходитимуть на ЧС/ЧЄ, а другі місця чекатимуть раунди плей-офф.