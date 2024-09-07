Ліга націй-2024/2025: турнірна таблиця групи В1, у якій грає збірна України
Вже 7 вересня збірна України з футболу розпочинає свій шлях у груповому раунді Ліги націй сезону-2024/2025. Команда Сергія Реброва спробує підвищитись із дивізіону В у дивізіон А.
Шляхом жеребкування українська збірна потрапила до квартету В1 дивізіону В. Також у цій групі зіграють національні команди із Грузії, Чехії та Албанії, пише 24 Канал.
До теми Ліга націй-2024/2025: календар матчів збірної України з футболу у дивізіоні В
Розташування у таблиці групи В1
Україна розпочинає та закінчить розіграш групового етапу матчем зі збірною Албанії.
|Місце
|Країни
|Матчі
|В
|Н
|П
|Різниця голів
|Очки
|1.
|Албанія
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|2.
|Чехія
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3.
|Грузія
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4.
|Україна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Календар матчів групи В1
1-й тур. 07.09.2024
- Грузія — Чехія (19:00)
- Україна — Албанія (21:45)
2-й тур. 10.09.2024
- Албанія — Грузія (21:45)
- Чехія — Україна (21:45)
3-й тур. 11.10.2024
- Чехія — Албанія (21:45)
- Україна — Грузія (21:45)
4-й тур. 14.10.2024
- Грузія — Албанія (19:00)
- Україна — Чехія (21:45)
5-й тур. 16.11.2024
- Грузія — Україна (19:00)
- Албанія — Чехія (21:45)
6-й тур. 19.11.2024
- Албанія — Україна (21:45)
- Чехія — Грузія (21:45)
Додамо, що переможці груп у дивізіонів В перейдуть до дивізіону А. Збірні, які посядуть останні позиції в дивізіоні В, опустяться до дивізіону С. Команди, які займуть треті сходинки у групах дивізіонів А та В, зіграють у плей-оф за підвищення або пониження проти суперників, які посядуть другі місця у групах дивізіону В та С.