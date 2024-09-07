Лига наций-2024/2025: турнирная таблица группы В1, в которой играет сборная Украины
Уже 7 сентября сборная Украины по футболу начинает свой путь в групповом раунде Лиги наций сезона-2024/2025. Команда Сергея Реброва попытается повыситься из дивизиона В в дивизион А.
Путем жеребьевки украинская сборная попала в квартет В1 дивизиона В. Также в этой группе сыграют национальные команды из Грузии, Чехии и Албании, пишет 24 Канал.
К теме Лига наций-2024/2025: календарь матчей сборной Украины по футболу в дивизионе В
Расположение в таблице группы В1
Украина начинает и закончит розыгрыш группового этапа матчем со сборной Албании.
|Место
|Страны
|Матчи
|В
|Н
|П
|Разница голов
|Очки
|1.
|Албания
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|2.
|Чехия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3.
|Грузия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4.
|Украина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Календарь матчей группы В1
1-й тур. 07.09.2024
- Грузия - Чехия (19:00)
- Украина - Албания (21:45)
2-й тур. 10.09.2024
- Албания - Грузия (21:45)
- Чехия - Украина (21:45)
3-й тур. 11.10.2024
- Чехия - Албания (21:45)
- Украина - Грузия (21:45)
4-й тур. 14.10.2024
- Грузия - Албания (19:00)
- Украина - Чехия (21:45)
5-й тур. 16.11.2024
- Грузия - Украина (19:00)
- Албания - Чехия (21:45)
6-й тур. 19.11.2024
- Албания - Украина (21:45)
- Чехия - Грузия (21:45)
Добавим, что победители групп в дивизионов В перейдут в дивизион А. Сборные, которые займут последние позиции в дивизионе В, опустятся в дивизион С. Команды, которые займут третьи строчки в группах дивизионов А и В, сыграют в плей-офф за повышение или понижение против соперников, которые займут вторые места в группах дивизиона В и С.