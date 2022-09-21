Без Забарного: Петраков оголосив заявку України на матч проти Шотландії в Лізі націй

У середу, 21 вересня, збірна України проведе свій перший з трьох вересневих матчів Ліги націй. Олександр Петраков визначився із заявкою на гру проти Шотландії.

Із Миколенком та Коваленком

У заявку на матч потрапило 23 футболісти. Цікаво, що серед них Віталій Миколенко та Віктор Коваленко, які напередодні пропустили тренування національної команди через пошкодження.

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Слід відзначити, що у першому матчі збірній не допоможе захисник Динамо Ілля Забарний, який пропускає гру проти Шотландії через дискваліфікацію. Також поза заявкою виявився дебютант-голкіпер Євген Волинець. Воротар Колоса не зміг прилетіти у Глазго через відсутність британської візи.

Заявка збірної України

Воротарі: Дмитро Різник, Андрій Лунін, Анатолій Трубін

Дмитро Різник, Андрій Лунін, Анатолій Трубін Захисники: Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Віталій Миколенко, Тарас Качараба

Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Віталій Миколенко, Тарас Качараба Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик, Олександр Зубков, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Олександр Піхальонок, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Віктор Коваленко, Данило Ігнатенко

Тарас Степаненко, Михайло Мудрик, Олександр Зубков, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Олександр Піхальонок, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Віктор Коваленко, Данило Ігнатенко Нападники: Роман Яремчук, Артем Довбик

Україна проведе 4-й матч Ліги націй проти Шотландії у середу, 21 вересня. Початок зустрічі о 21:45. Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Це буде перша зустріч України та Шотландії у групі Ліги націй. Другий матч відбудеться 27 вересня. Перед грою команда Петракова лідирує у групі, випереджаючи шотландців на один бал.