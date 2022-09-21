Без Забарного: Петраков оголосив заявку України на матч проти Шотландії в Лізі націй
Джерело:УАФ
У середу, 21 вересня, збірна України проведе свій перший з трьох вересневих матчів Ліги націй. Олександр Петраков визначився із заявкою на гру проти Шотландії.
Із Миколенком та Коваленком
У заявку на матч потрапило 23 футболісти. Цікаво, що серед них Віталій Миколенко та Віктор Коваленко, які напередодні пропустили тренування національної команди через пошкодження.
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Слід відзначити, що у першому матчі збірній не допоможе захисник Динамо Ілля Забарний, який пропускає гру проти Шотландії через дискваліфікацію. Також поза заявкою виявився дебютант-голкіпер Євген Волинець. Воротар Колоса не зміг прилетіти у Глазго через відсутність британської візи.
Заявка збірної України
- Воротарі: Дмитро Різник, Андрій Лунін, Анатолій Трубін
- Захисники: Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Віталій Миколенко, Тарас Качараба
- Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик, Олександр Зубков, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Олександр Піхальонок, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Віктор Коваленко, Данило Ігнатенко
- Нападники: Роман Яремчук, Артем Довбик
Це буде перша зустріч України та Шотландії у групі Ліги націй. Другий матч відбудеться 27 вересня. Перед грою команда Петракова лідирує у групі, випереджаючи шотландців на один бал.