Хто вийшов у півфінал Ліги конференцій: команди та дати матчів

Визначилися команди, які зіграють у півфіналі Ліги конференцій. Це сталося після матів 1/4 фіналу в четвер 20 квітня.

Чотирма півфіналістами Ліги конференцій стали Фіорентина, АЗ Алкмар, Вест Хем та Базель.

До теми Результати матчів та відеоогляди чвертьфіналу Ліги конференцій

У першому матчі Фіорентина розгромила на виїзді Лех – 1:4. Але була близька до вильоту з турніру, адже вдома до 78-ї хвилини програвала 0:3. Однак "фіалкам" вдалося двічі забити, і попри поразку, таки вийти в півфінал Ліги конференцій за сумою двох матчів.

АЗ Алкмар на виїзді поступився Андерлехту з рахунком 2:0. Але в домашній грі ще в першому таймі двічі забив у ворота суперника. Правда більше обидві команди голів не забивали, тож переможця пари визначали у серії пенальті. І тут успіх був на стороні гравців нідерландського клубу – Райян двічі відбив удари з позначки, принісши підсумковий успіх АЗ Алкмаар.

Вест Хем же не мав особливих проблем у протистоянні з Гентом. Хоча перший матч в Бельгії закінчився внічию 1:1, а в Лондоні вже гості відзначилися першими. Та ще до перерви Антоніо рахунок зрівняв, а у другому таймі за вісім хвилин "молотобійці" відзначилися тричі.

Суперником Базеля у чвертьфіналі була Ніцца. Перший матч у Швейцарії закінчився внічию 2:2. У Франції команди теж зіграли внічию, але 1:1. Тож на них чекав овертайм. До серії пенальті вирішили не дотягувати – Касім забив гол за Базель, який і приніс перемогу команді. А з нею і путівку в півфінал Ліги конференцій.

Хто зіграє у півфіналі Ліги конференцій

Фіорентина – Базель

АЗ Алкмар – Вест Хем

Півфінали Ліги конференцій відбудуться 11 та 18 травня. Фінал запланований на 7 червня у Празі.