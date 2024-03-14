Камбек ПАОКа з Тайсоном, Астон Вілла вибила Аякс: результати 1/8 фіналу Ліги конференцій

Визначилися усі чвертьфіналісти розіграшу Ліги конференцій сезону-2023/24. Вашій увазі – результати всіх матчів-відповідей 1/8 фіналу.

У четвер, 14 березня, відбулися матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги конференцій. Визначилися щасливчики, які продовжать боротьбу за трофей, а також невдахи, що завершили єврокубковий сезон, пише 24 Канал.

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Колишні "гірники" вишли до чвертьфіналу

Несподіваним розгромом завершився матч ПАОК – Динамо Загреб. Після поразки (0:2) у першому поєдинку під загрозою вильоту опинилася команда ексгравця Шахтаря Тайсона. Однак греки зуміли забити п'ять голів у ворота хорватської команди та вийти до чвертьфіналу. Динамівці підсолодили пігулку лише голом престижу. До речі, Тайсон записав на свій рахунок асист.

Лілль колишнього тренера Шахтаря Паулу Фонсеки за сумою двох матчів без надзусиль подолав австрійський Штурм. Фактично все було вирішено після першої зустрічі, коли "доги" забили три голи.

Серед інших результатів варто виокремити перемогу Астон Вілли над Аяксом (4:0). Команда Унаї Емері забила чотири голи та крокує за євротрофеєм. А також переконливий реванш Брюгге над Мольде (3:0).

Драматичним виявився матч Маккабі Тель-Авів – Олімпіакос. Кривдник Зорі в першому матчі розібрався з греками 4:1. Матч-відповідь минув за іншим сценарієм. "Легенда" за підсумком основного часу відновила паритет. В овертаймі Олімпіакос довів перевагу до 6:1 та виборов путівку до чвертьфіналу.

Вікторія (Чехія) – Серветт (Швейцарія) 0:0 (3:1 по пен.) (перший матч 0:0)

ПАОК (Греція) – Динамо Загреб (Хорватія) 5:1 (перший матч 0:2)

Голи: Баба, 27, Сучич, 33 (А), Льямас, 42, Куліеракіс, 72, Живкович, 88 – Ходжа, 49

Фенербахче (Туреччина) – Роял Юніон (Бельгія) 0:1 (перший матч 3:0)

Гол: Расмуссен, 68

Фіорентина (Італія) – Маккабі Хайфа (Ізраїль) 1:1 (перший матч 4:3)

Голи: Барак, 59 – Халайлі, 88

Астон Вілла (Англія) – Аякс (Нідерланди) 4:0 (перший матч 0:0)

Голи: Воткінс, 25, Бейлі, 60, Дуран, 75, Діабі, 81

Брюгге (Бельгія) – Мольде (Норвегія) 3:0 (перший матч 1:2)

Голи: Ольсен, 45+1, 48

Лілль (Франція) – Штурм (Австрія) 1:1 (перший матч 3:0)

Голи: Сантос, 43 – Вютріх, 45+2

Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) – Олімпіакос (Греція) 1:6 (перший матч 4:1)

Голи: Захаві, 57 – Поденсе, 10, Фортуніс, 36, Ель-Каабі, 45+3. 65, Йоветич, 93, Ель-Арабі, 103

Хто вийшов до 1/4 фіналу Ліги конференцій

Вікторія (Чехія)

ПАОК (Греція)

Фенербахче (Туреччина)

Фіорентина (Італія)

Астон Вілла (Англія)

Брюгге (Бельгія)

Лілль (Франція)

Олімпіакос (Греція)

У п'ятницю, 15 березня, відбудеться церемонія жеребкування 1/4, 1/2 фіналу Ліги конференцій сезону-2023/24. Перші поєдинки 1/4 фіналу Ліги конференцій заплановані на 11 квітня 2024 року. Матчі-відповіді – 18 квітня.