Результати матчів чвертьфіналу Ліги конференцій

В Лізі конференцій в четвер, 20 квітня, відбулися матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій. Відтак визначилися команди, які продовжать боротьбу за трофей.

Фіорентина – Лех (Познань) 2:3

Голи: Соттіль, 78, Кастровіллі, 90+2 – Соуза, 9, Вельде, 64 (пен), Собєх, 69

Фіорентина в першому матчі перемогла на виїзді 1:4. Але Лех у другому матчі був близьким до того, щоб врятуватися – на 69-й хвилині гравцям польського клубу вдалося забити третій гол, який переводив гру в овертайм.

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Але втримати перевагу не вдалося. На 78-й хвилині господарі поля скоротили відставання, а вже на другій компенсованій до основного часу хвилину відзначилися ще один раз. Відтак Фіорентина, попри домашню поразку, проходить у півфінал Ліги конференцій

АЗ Алкмар – Андерлехт (триває додатковий час)

Голи: Павлідіс, 5 (пен.), 14

Вест Хем – Гент

Ніцца – Базель