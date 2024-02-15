Штурм познущався над любителями росіян: результати перших матчів 1/16 фіналу Ліги конференцій

У четвер, 15 лютого, відбулися перші матчі 1/16 фіналу Ліги конференцій. До вашої уваги результати та відеоогляди усіх поєдинків.

На стадії плей-оф Ліги конференцій Україна залишилася без свого представника. Луганська Зоря не зуміла пробитися до весняної частини турніру, припинивши боротьбу на груповому етапі, повідомляє 24 Канал.

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Гол Родрігеша не допоміг любителям "хароших рускіх"

Серед восьми поєдинків 1/16 фіналу Ліги конференцій привертав увагу матч в австрійському Граці, де місцевий Штурм приймав любителів пограти спаринги з росіянами команду Слован. Гра відбулася за повної переваги господарів поля, які забили чотири голи чемпіону Словаччини. Суперники зуміли відповісти лише одним – його забив скандальний динамівець Родрігеш. За 12 хвилин до завершення основного часу Слован залишився у меншості. Лише диво може завадити Штурму не потрапити до 1/8 фіналу Ліги конференцій.

Бойовим видався поєдинок між норвезьким Мольде та польською Легією. Ще у першому таймі господарі поля забезпечили собі комфортну перевагу у три м'ячі. Проте у другій половині зустрічі "легіонери" зуміли відігратися, забивши два голи. Тож доля путівки у цьому протистоянні вирішиться у матчі-відповіді.

Фантастичний камбек здійснили футболісти Аяксу, які врятувалися від поразки у поєдинку з Буде-Глімт (2:2). До 90-ї хвилини поєдинку норвежці завдяки дублю Гренбека зберігали перевагу у два м'ячі. Проте у компенсований час Аякс зумів вирвати нічию. Вирішальний гол на 90+7 хвилині забив Бергейс.

Мольде – Легія 3:2

Голи: Гульбрандсен, 12, 19, Кааса, 24 – Жозуе, 63, Аугустиняк, 71

Олімпіакос – Ференцварош 1:0

Гол: Ель-Каабі, 83

Юніон Сен-Жилуаз – Айнтрахт Франкфурт 2:2

Голи: Расмуссен, 31, Нільссон, 68 – Шаїбі, 3, Калайджич, 10

Штурм – Слован Братислава 4:1

Голи: Бірет, 4, Станкович, 27, Кітеїшвілі, 64 (з пен.), Камара, 90+1 – Родрігеш, 8

Аякс – Буде-Глімт 2:2

Голи: ван ден Боомен, 90+2 (з пен.), Бергейс, 90+7 – Гренбек, 16, 64

Бетіс – Динамо Загреб 0:1

Гол: Петкович, 76

Маккабі Хайфа – Гент 1:0

Гол: П'єрро, 67

Серветт – Лудогорець 0:0

Матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги конференцій відбудуться 22 лютого. Переможці протистоянь здобудуть путівки до 1/8 фіналу, де на них вже чекають володарі перших місць групового раунду.