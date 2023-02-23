Хто вийшов в 1/8 фіналу Ліги конференцій: суперники, коли жеребкування та дати матчів

23 лютого 2023, 20:15
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23 лютого визначаться всі учасники 1/8 фіналу Ліги конференцій. Український Дніпро-1 спробує здолати незручний АЕК та продовжити виступи у турнірі.

У четвер, 23 лютого, відбулися вісім матчів 1/16 фіналу Ліги конференцій, пише 24 канал. Переможці стикових поєдинків потрапили у 1/8 фіналу турніру.

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На цій стадії турніру вже відомі вісім учасників. Це переможці групового раунду Ліги конференцій. Серед них міг опинитися і Дніпро-1, але він поступився першим місцем нідерландському АЗ. Тому українська команда була вимушена грати стикові матчі.

Хто вийшов в 1/8 фіналу Ліги конференцій з першого місця в групі

  • Істанбул Башакшехір (Туреччина)
  • Вест Хем Юнайтед (Англія)
  • Вільярреал (Іспанія)
  • Ніцца (Франція)
  • АЗ (Нідерланди)
  • Юргорден (Швеція)
  • Сівасспор (Туреччина)
  • Слован (Словаччина)

У стикових матчах зустрілися команди, які фінішували другими у групах Ліги конференцій і треті команди групового турніру Ліги Європи.

Хто вийшов переможцем стикових матчів Ліги конференцій

  • 19:45. Андерлехт – Лудогорець
  • 19:45. Дніпро-1 – АЕК Ларнака
  • 19:45. Партизан – Шериф
  • 19:45. ЧФР Клуж –  Лаціо
  • 22:00. Базель – Трабзонспор
  • 22:00. Гент – Карабах
  • 22:00. Лех – Буде-Глімт
  • 22:00. Фіорентина – Брага
Важливо! 24 лютого відбудеться жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій. Перші матчі відбудуться 9 березня 2023 року, матчі-відповіді – 16 березня.
Автор: Сергій Шаховець