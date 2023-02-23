Хто вийшов в 1/8 фіналу Ліги конференцій: суперники, коли жеребкування та дати матчів
23 лютого визначаться всі учасники 1/8 фіналу Ліги конференцій. Український Дніпро-1 спробує здолати незручний АЕК та продовжити виступи у турнірі.
У четвер, 23 лютого, відбулися вісім матчів 1/16 фіналу Ліги конференцій, пише 24 канал. Переможці стикових поєдинків потрапили у 1/8 фіналу турніру.
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На цій стадії турніру вже відомі вісім учасників. Це переможці групового раунду Ліги конференцій. Серед них міг опинитися і Дніпро-1, але він поступився першим місцем нідерландському АЗ. Тому українська команда була вимушена грати стикові матчі.
Хто вийшов в 1/8 фіналу Ліги конференцій з першого місця в групі
- Істанбул Башакшехір (Туреччина)
- Вест Хем Юнайтед (Англія)
- Вільярреал (Іспанія)
- Ніцца (Франція)
- АЗ (Нідерланди)
- Юргорден (Швеція)
- Сівасспор (Туреччина)
- Слован (Словаччина)
У стикових матчах зустрілися команди, які фінішували другими у групах Ліги конференцій і треті команди групового турніру Ліги Європи.
Хто вийшов переможцем стикових матчів Ліги конференцій
- 19:45. Андерлехт – Лудогорець
- 19:45. Дніпро-1 – АЕК Ларнака
- 19:45. Партизан – Шериф
- 19:45. ЧФР Клуж – Лаціо
- 22:00. Базель – Трабзонспор
- 22:00. Гент – Карабах
- 22:00. Лех – Буде-Глімт
- 22:00. Фіорентина – Брага