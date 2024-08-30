Відбулося жеребкування Ліги конференцій: хто буде суперниками Мудрика і Таловєрова

У п'ятницю, 30 серпня, відбулося жеребкування основного раунду Ліги конференцій. Команди українців Михайла Мудрика та Максима Таловєрова дізналися своїх суперників.

Розіграш Ліги конференцій, як і Ліги чемпіонів та Ліги Європи набув нового формату. Участь в основному раунді візьме 36 клубів, пише 24 Канал.

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Результати жеребкування ЛК

Жеребкування Ліги конференцій сформує єдину таблицю. Звичної групової стадії вже не буде. Перші 8 клубів напряму вийдуть 1/8 фіналу єврокубкового турніру, а команди, які посядуть з 9 до 24 місця, зіграють ще в 1/16 фіналу.

Перед процедурою жеребу усі команди були поділені на 6 кошиків по 6 клубів. Челсі разом з ЛАСКом потрапили до першого кошику.

Усі кошики під час жеребкування

Кошик 1: Челсі (Англія) , Копенгаген (Данія), Гент (Бельгія), Фіорентина (Італія), ЛАСК (Австрія) , Бетіс (Іспанія);

, Копенгаген (Данія), Гент (Бельгія), Фіорентина (Італія), , Бетіс (Іспанія); Кошик 2: Істанбул (Туреччини), Мольде (Норвегія), Легія (Польща), Хайденхайм (Німеччина), Юргорден (Швеція).

Істанбул (Туреччини), Мольде (Норвегія), Легія (Польща), Хайденхайм (Німеччина), Юргорден (Швеція). Кошик 3: Рапід (Австрія), Омонія (Кіпр), ХІК (Фінляндія), Віторія Гімарайнш (Португалія), Астана (Казахстан), Олімпія (Словенія).

Рапід (Австрія), Омонія (Кіпр), ХІК (Фінляндія), Віторія Гімарайнш (Португалія), Астана (Казахстан), Олімпія (Словенія). Кошик 4: Серкль Брюгге (Бельгія), Шемрок Роверс (Ірландія), ТНС (Вельс), Лугано (Швейцарія), Млада-Болеслав (Чехія), Хартс (Шотландія).

Серкль Брюгге (Бельгія), Шемрок Роверс (Ірландія), ТНС (Вельс), Лугано (Швейцарія), Млада-Болеслав (Чехія), Хартс (Шотландія). Кошик 5: Петрокуб (Молдова), Санкт-Галлен (Швейцарія), Панатінаїкос (Греція), ТСЦ (Сербія), Борац (Боснія і Герцеговина), Ягеллонія (Польща).

Петрокуб (Молдова), Санкт-Галлен (Швейцарія), Панатінаїкос (Греція), ТСЦ (Сербія), Борац (Боснія і Герцеговина), Ягеллонія (Польща). Кошик 6: Целе (Словенія), Ларн (Ірландія), Динамо Мінськ (Білорусь), Пафос (Кіпр), Вікінгур (Ісландія), Ноа (Вірменія).

Суперники Челсі Михайла Мудрика в Лізі конференцій

Гент (Бельгія)

Хайденхайм (Німеччина)

Астана (Казахстан)

Шемрок Роверс (Ірландія)

Ноа (Вірменія)

Панатінаїкос (Греція)

Суперники ЛАСКа Максима Таловєрова в Лізі конференцій

Фіорентина (Італія)

Юргорден (Швеція)

Олімпія (Словенія)

Серкль Брюгге (Бельгія)

Борац (Боснія і Герцеговина)

Вікінгур (Ісландія)

Усі результати жеребкування

Результати жеребкування основного раунду Ліги конференцій / Фото ЛК

Відзначимо, що основний турнір Ліги конференцій розпочнеться 3 жовтня 2024 року.