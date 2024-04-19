Тріумф Фіорентини та виліт Фонсеки: відео голів та результати 1/4 фіналу Ліги Конференцій

У четвер, 18 квітня, відбулися матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій. Визначилися усі півфіналісти третього за престижністю єврокубкового турніру.

На стадії чвертьфіналу залишилися два представники Греції та по одному Італії, Чехії, Туреччини, Англії, Франції та Бельгії. Результати перших поєдинків зберігали шанси для кожного з восьми учасників турніру, пише 24 Канал.

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Результати матчів 1/4 фіналу Ліги конференцій

Чотири чвертьфінальні матчі були розбиті на два слоти. У першому відбулися поєдинки за участю Лілля та Астон Вілли, Фіорентини та чеської Вікторії. А в другому зустрічалися ПАОК з Брюгге та Фенербахче з Олімпіакосом.

Лілль – Астон Вілла 2:1 (по пенальті 3:4)

Голи: Язіджі, 15, Андре, 68 – Кеш, 87

Перша зустріч суперників завершилася перемогою англійської команди з рахунком 2:1. Тож підопічним Пауло Фонсеки довелося ліквідовувати гандикап.

У першому таймі Лілль зусиллями Язіджі швидко відкрив рахунок у зустрічі. Згодом Андре закріпив успіх "мастифів". Однак за три хвилини до завершення матчу захисник "левів" Метті Кеш відновив паритет за сумою двох поєдинків.

У додатковий час рахунок не змінився. Тож півфіналіста визначила футбольна лотерея. У серії післяматчевих пенальті точнішими були футболісти Астон Вілли, які стали півфіналістами Ліги конференцій. Команда Фонсеки припинила боротьбу на стадії чвертьфіналу.

Відеоогляд матчу Лілль – Астон Вілла

Фіорентина – Вікторія Пльзень 2:0

Голи: Гонсалес, 92, Бірагі, 108

Чеська Вікторія не змогла вибити з розіграшу Ліги конференцій титуловану Фіорентину. У першому матчі суперники не визначили переможця. Основний час другої зустрічі теж завершився нульовою нічиєю.

У додатковий час "пурпурові" скористалися чисельною перевагою та забили два голи у ворота Вікторії. Цей результат дозволив Фіорентині здобути путівку до півфіналу.

Нагадаємо, що торік італійська команда дійшла до фіналу, де поступилася Вест Хему 1:2. Фіорентина вдруге спробує здобути почесний трофей.

Відеоогляд матчу Фіорентина – Вікторія Пльзень

ПАОК – Брюгге 0:2

Гол: Жутгла, 33, 45

У домашньому матчі Брюгге мінімально переміг ПАОК (1:0). Перед другим поєдинком грецька команда зберігала шанси на загальний успіх.

Проте дубль іспанського форварда Брюгге Феррана Жутгла звів нанівець усі зусилля ПАОКа. У підсумку бельгійська команда крокує далі.

Відеоогляд матчу ПАОК – Брюгге

Фенербахче – Олімпіакос 1:0 (по пенальті 2:3)

Гол: Кахведжі, 11

Цікава ситуація склалася перед другим поєдинком між Фенербахче та Олімпіакосом. За підсумком першого матчу перевагу мали "червоно-білі" (3:2). Проте "жовті канарки" в першому таймі матчу-відповіді забили гол у ворота Олімпіакоса та зрівняли загальний рахунок. Екстратайми теж не змінили цифри на табло.

Останній півфіналіст Ліги конференцій визначився у серії пенальті. Точнішими були футболісти Олімпіакоса, які продовжать боротьбу за трофей.

Що далі

Таким чином, до півфіналу Ліги чемпіонів вийшли Астон Вілла, Фіорентина, Брюгге та Олімпіакос. Перші поєдинки відбудуться 2 травня, а матчі-відповіді – 9 травня.

Переможець Ліги конференцій визначиться 29 травня у Греції на стадіоні "Святої Софії".