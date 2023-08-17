Зустріч старих знайомих: з ким зіграє Динамо в плей-оф відбору Ліги конференцій

Київське Динамо з великими труднощами пробилося в наступний раунд Ліги конференцій. Там "біло-синіх" чекає зустріч з колишньою командою Мірчи Луческу.

Підопічні Мірчи Луческу були на грані вильоту з єврокубків. Лише впевнена гра голкіпера Динамо Георгія Бущана та фарт дозволили пройти грецький Аріс за підсумком двох поєдинків, пише 24 Канал.

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Луческу проти "колишньої"

У наступному раунді Ліги конференцій Динамо зустрінеться зі своїм старим знайомим по єврокубках турецьким Бешикташем. Ба більше, "чорних орлів" у 2002 – 2004 роках тренував нинішній наставник киян Мірча Луческу.

Бешикташ у третьому раунді Ліги конференцій без проблем розібрався з азербайджанським Нефтчі. Турецька команда здобула перемоги в обох поєдинках: 3:1 та 2:1.

Перший поєдинок протистояння Динамо проведе вдома. Поєдинок відбудеться 24 серпня. Матч-відповідь відбудеться за тиждень – 31 серпня. Переможець дуелі отримає путівку в груповий етап Ліги конференцій, а невдаха вилетить з єврокубків.

Історія зустрічей Динамо та Бешикташа