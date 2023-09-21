Новий наставник Зорі поспілкувався із пресою у переддень єврокубкового матчу проти бельгійського Гента. Валерій Кривенцов відзначив силу суперника, який є одним із найстаріших клубів Бельгії, який на половину складається із легіонерів.

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Кривенцов: Ми гратимемо і за клуб, і за нашу країну, і за людей, які захищають Україну

Також тренер виділив сильні сторони майбутнього опонента.

"Команда грає в атакувальний, агресивний, контактний футбол, попри суперника. бельгійці мають структуру гри, від якої вони не відходять, тому буде дуже цікавий матч", – запевнив Кривенцов.

Щодо своєї команди, то Кривенцов не зміг відповісти на запитання про готовність Зорі грати у новий футбол. Наставник сподівається, що на своїх підопічних, які спробують здивувати бельгійського суперника.

Враховуючи структуру Гента, ми постараємося трохи відійти від нашої схеми та зіграти по-іншому. А чи вийде – покаже гра. Усі хлопці – молодці. Добре тренуються та показують себе професіоналами. Ми гратимемо і за клуб, і за нашу країну, і за людей, які захищають Україну. Тому команда матиме позамежну самовіддачу. А з яким рахунком завершиться матч – покаже лише гра,

– заявив головний тренер "мужиків".

50-річний український спеціаліст запевнив, що Гент перебуває у гарній формі та після 6-ти зіграних матчів лідирує у чемпіонаті Бельгії. Також бельгійці пройшли три кваліфікаційні раунди, аби потрапити у груповий етап Ліги конференцій.

Кривенцов підсумував, що його команда поважає суперника, але аж ніяк не боїться. Зоря готова дати бій потужному опоненту.

Зверніть увагу! Початок матчу Зоря – Гент у польському Любліні 21 вересня о 22:00 (за Києвом). Це буде лише другий поєдинок для "мужиків" під керівництвом Кривенцова, який лише 9 вересня того ж року прийшов до керма луганського клубу.

Нагадаємо, що Зоря потрапила в одну групу Ліги конференцій із Гентом, Брейдабліком та Маккабі Тель-Авів.