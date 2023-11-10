Результати 4 туру Ліги конференцій: поразка Зорі, гол Тайсона за ПАОК, прохід Брюгге і Айнтрахта

Підопічні Валерія Кривенцова невдало зіграли проти представника Ізраїля, а чотири команди вже забезпечили собі прохід у наступну стадію. Вашій увазі – підсумок всіх зустрічей четвертого ігрового дня ЛК.

У четвер, 9 листопада, пройшли матчі 4 туру Ліги конференцій 2023-2024. Серед учасників був і представник України – луганська Зоря у Любліні "прийняв" Маккабі Тель-Авів, пише 24 канал.

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Загалом дев'ять із 16-ти матчів були винесені на ранній слот. Серед цих ігор сенсацій не сталось, хіба що можна виділити непрограш косоварського Баллкані на полі Астани в рамках групи С.

В паралельній грі цього квартету чеська Вікторія здобула четверту перемогу поспіль та вже гарантувала собі путівку в 1/8 фіналу. Також вихід в плей-офф де-юре оформили Брюгге, ПАОК та Айнтрахт.

Проте їм ще належить з'ясувати переможця квартету G. Греки оступились у матчі з Абердіном, а один із м'ячів за "орлів" забив ексгравець Металіста і Шахтаря Тайсон.

Зоря ж свій матч проти Маккабі провалила, вірніше – провалила перший тайм. Три пропущених голи фактично закріпили перемогу за Маккабі, хоча у другому таймі луганці мали чимало моментів та змогли забити один.

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У паралельній грі Гент вирвав перемогу у аутсайдера Брейдабліка завдяки хет-трику Орбана. Серед інших результатів вечора можна відзначити непросту перемогу Астон Вілли та осічку Лілля.

Група А

Слован – Лілль 1:1 (Чаврич, 80 – Гомес, 52)

(Чаврич, 80 – Гомес, 52) Олімпія – Клаксвік 2:0 (Суалехе, 84, Нукич, 88)

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Лілль 2 2 0 5-2 8 2 Слован 2 1 1 5-4 7 3 Клаксвік 1 1 2 4-4 4 4 Олімпія 1 0 3 2-6 3

Група B

Зоря – Маккабі Тель-Авів 1:3 (Алефіренко, 74 – Лукассен, 7, Перец, 26, 43)

(Алефіренко, 74 – Лукассен, 7, Перец, 26, 43) Брейдаблік – Гент 2:3 (Сванторссон, 16, 18 – Орбан, 6, 54 (пен), 69)

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Гент 3 1 0 11-3 10 2 Маккабі Тель-Авів 2 0 1 6-5 6 3 Зоря 1 1 1 3-4 4 4 Брейдаблік 0 0 4 4-12 0

Група C

Астана – Баллкані 0:0

Вікторія – Динамо Загреб 1:0 (Хорі, 35 (пен))

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Вікторія 4 0 0 5-1 12 2 Астана 1 1 2 4-8 4 3 Баллкані 1 1 2 3-3 4 4 Динамо Загреб 1 0 3 5-5 3 Варто знати Поразка Ліверпуля та дебютний гол українця Таловєрова: результати 4 туру Ліги Європи

Група D

Бешикташ – Буде/Глімт 1:2 (Бінгол, 64 – Мумбанья, 38, 49)

Брюгге – Лугано 2:0 (Тьяго, 62 (пен), Ванакен, 90+6)

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Брюгге 3 1 0 7-2 10 2 Буде/Глімт 2 1 1 5-3 7 3 Лугано 1 1 2 4-7 4 4 Бешикташ 0 1 3 5-9 1

Група E

Легія – Зріньскі 2:0 (Аугустіняк, 14, Жозуе, 30 (пен))

Астон Вілла – АЗ Алкмаар 2:1 (Дієго Карлос, 61, Воткінс, 81 – Павлідіс, 52)

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Легія 3 0 1 7-4 9 2 Астон Вілла 3 0 1 9-5 9 3 Зріньскі 1 0 3 5-8 3 4 АЗ Алкмаар 1 0 3 6-10 3

Група F

Чукарічкі – Фіорентина 0:1 (Нзола, 8 (пен))

Ференцварош – Генк 1:1 (Пешич, 48 – Муньос, 62)

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Фіорентина 2 2 0 11-4 8 2 Ференцварош 1 3 0 6-4 6 3 Генк 1 3 0 5-3 6 4 Чукарічкі 0 0 4 1-12 0

Група G

ПАОК – Абердін 2:2 (Тайсон, 23, Самата, 67 – Дук, 14, Макграт, 70)

ГІК – Айнтрахт 0:1 (Шаїбі, 31)

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 ПАОК 3 1 0 10-7 10 2 Айнтрахт 2 1 1 10-3 9 3 Абердін 0 2 2 6-8 2 4 ГІК 0 1 3 3-11 1

Група H

Норшеланн – Спартак Трнава 1:1 (Інгвартсен, 32 (пен) – Дюріш, 64)

Лудогорець – Фенербахче 2:0 (Пйотровскі, 18, Секо, 90+2)