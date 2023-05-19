Хто став фіналістом Ліги конференцій: відеоогляди півфінальних матчів

У четвер, 18 травня, стали відомі учасники фінального матчу Ліги конференцій. Найкраща команда турніру визначиться у протистоянні Вест Хема та Фіорентини.

Фіналістами другого розіграшу Ліги конференцій стали Вест Хем та Фіорентина. Суперники визначать найсильнішого 7 червня, пише 24 Канал.

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В Лізі конференцій відбулися повторні матчі 1/2 фіналу: АЗ Алкмар протистояв Вест Хему, а Базель зустрічався з Фіорентиною.

АЗ Алкмар – Вест Хем 0:1

Гол: Форнальс, 90+4

АЗ Алкмар в цьогорічному розіграші Ліги конференцій вже створював сенсації. Тож у матчі-відповіді алкмарці сподівалися відігратися після домашньої поразки 1:2.

Долю поєдинку вирішив єдиний гол наприкінці зустрічі. Іспанський хавбек "молотобійців" Пабло Форнальс красивим ударом з межі штрафного майданчику поцілив у ворота господарів.

Колишня команда Андрія Ярмоленка здобула другу перемогу в протистоянні з АЗ та вийшла у фінал Ліги конференцій.

Відеоогляд матчу АЗ Алкмар – Вест Хем

Базель – Фіорентина 1:3

Голи: Амдуні, 55 – Гонсалес, 35, 72, Барак, 120+9

У першому матчі несподівану перемогу на виїзді здобув Базель (2:1). Тож у виїзному поєдинку "фіалки" планували взяти реванш.

Першим відкрив рахунок гравець італійського клубу. Форвард Ніколас Гонсалес вдало замкнув подачу з кутового та вивів свою команду вперед. Базель відповів у другому таймі. На 55-й хвилині Амдуні продемонстрував індивідуальну майстерність та відновив паритет у зустрічі.

"Фіалки" завдяки зусиллям аргентинця Гонсалеса на 72-й хвилині знову вийшли вперед. Загальний рахунок двобою зрівнявся.

Доля фіналіста вирішилася наприкінці овертайму. Чешський хавбек Фіорентини Антонін Барак поставив крапку в матчі та вивів свою команду у фінал.

Фінал турніру заплановано на "Еден Арені" в Празі 7 червня 2023 року.

Видеооогляд матчу Базель – Фіорентина