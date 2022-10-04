Реал – Шахтар: чи зіграє лідер "Королівського клубу" у матчі Ліги чемпіонів

Мадридський клуб не лише зазнав втрат напередодні гри проти Шахтаря, а й отримав підсилення. Із лазарету команди вибув досвідчений Лука Модрич.

37-річний півзахисник через пошкодження пропустив останній матч Реал у Ла Лізі проти Осасуни. Очікувалось, що Лука Модрич зможе відновитись лише до матчу-відповіді проти Шахтаря. Але для хорватського футболіста все склалось значно позитивніше.

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Лідер у строю

Один із лідерів команди пропустив лише одну гру та повернувся у загальну групу. Модрич разом із командою готується до найближчого матчу проти "гірників" у Лізі чемпіонів.

Поєдинок 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів Реал – Шахтар відбудеться 5 жовтня о 22:00.

У поточному сезоні Модрич відіграв за Реал 9 матчів, у яких забив 2 голи та зробив одну результативну передачу.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у воротах "вершкових" у поєдинку проти донецького клубу стоятиме Андрій Лунін. Це буде дебютний матч українського голкіпера у Лізі чемпіонів. Адже Тібо Куртуа ще відновлюється від травми.

Реал після двох турів лідирує у групі "F" в Лізі чемпіонів. "Королівський клуб" випереджає Шахтар, який йде другим, на два очки.