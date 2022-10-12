Реал та Манчестер Сіті в плей-офф, перемога Челсі над Міланом: відео голів матчів вівторка в ЛЧ
Шість з восьми матчей вівторка в 4 турі Ліги чемпіонів завершились внічию. Вашій увазі - відеоогляд всіх поєдинків.
У вівторок завершились перші матчі 4 туру групового раунду Ліги чемпіонів 2022-2023. Серед учасників був і донецький Шахтар, пише 24 канал.
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ГРУПА F
Шахтар – Реал 1:1
Голи: Зубков, 46 – Рюдігер, 90+5.
Селтік – Лейпциг 0:2
Голи: Вернер, 75, Форсберг, 84.
Команда Ігора Йовічевіча приймала Реал і змогла створити сенсацію. Донеччани ледь не обіграли титулованого суперника після голу Зубкова.
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Втім на останній компенсованій хвилині Рюдігер спіймав Трубіна на помилці та вирвав для Реала нічию. Цей результат дозволив мадридцям оформити достроковий вихід в плей-офф.
Відеоогляд матчу Шахтар – Реал:
Шахтар же відкотився на третє місце, пропустивши вперед Лейпциг. Німці змогли дотиснути Селтік в кінцівці та на очко випередити донеччан.
Відеоогляд матчу Селтік – Лейпциг:
ТУРНІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Реал
|3
|1
|0
|8:2
|10
|2
|Лейпциг
|2
|0
|2
|6:7
|6
|3
|Шахтар
|1
|2
|1
|7:5
|5
|4
|Селтік
|0
|1
|3
|2:9
|1
ГРУПА G
Копенгаген – Манчестер Сіті 0:0
Боруссія Дортмунд – Севілья 1:1
Голи: Беллінгем, 35 – Ньянзу, 18.
Як і Реал, вихід у плей-офф оформив Манчестер Сіті, якому достатньо було нічиєї з Копенгагеном. Також близька до виходу в 1/8 фіналу і Боруссія Дортмунд. НІмці розписали нічию із Севільєю.
ВІдеоогляд матчу Копенгаген – Манчестер Сіті:
ВІдеоогляд матчу Боруссія Дортмунд – Севілья:
ТУРНІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Манчестер Сіті
|3
|1
|0
|11:1
|10
|2
|Боруссія Дортмунд
|2
|1
|1
|9:4
|7
|3
|Севілья
|0
|2
|2
|2:9
|2
|4
|Копенгаген
|0
|2
|2
|0:8
|2
ГРУПА Е
Мілан – Челсі 0:2
Голи: Жоржиньо, 21 (пен.), Обамеянг, 34.
Динамо Загреб – Зальцбург 1:1
Голи: Любічіч, 40 – Зайвальд, 12.
Центральною грою дня стала зустріч Мілана та Челсі. Команда Грема Поттера впевненно здолала чемпіона Італії на виїзді, який грав з 18-ої хвилини в меншості після вилучення Томорі. Голи на рахунку Жоржиньо та Обамеянга.
Відеоогляд матчу Мілан – Челсі:
Цей тріумф дозволив англійцям очолити квартет. Другим іде Зальцбург, який привіз бал із Загреба. Втім, щільність в групі Е дуже сильна. Перше та останнє місця відділяють три очки.
Відеоогляд матчу Динамо Загреб – Зальцбург:
ТУРНІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Челсі
|2
|1
|1
|6:2
|7
|2
|Зальцбург
|1
|3
|0
|4:3
|6
|3
|Мілан
|1
|1
|2
|4:7
|4
|4
|Динамо Загреб
|1
|1
|2
|3:5
|4
ГРУПА Н
Маккабі Хайфа – Ювентус 2:0
Голи: Ацілі, 7, Ацілі, 42.
ПСЖ – Бенфіка 1:1
Голи: Мбаппе, 40 (пен.) – Жоау Маріу, 62 (пен.)
А ось інший італійський клуб Ювентус близький до провалу після сенсаційного програшу в Хайфі. Команда Аллегрі відстала від ПСЖ та Бенфіки на п'ять балів. Лідери квартету розписали нічию в Парижі, обмінявшись голами з пенальті.
Відеоогляд матчу Маккабі Хайфа – Ювентус:
Відеоогляд матчу ПСЖ – Бенфіка:
ТУРНІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|ПСЖ
|2
|2
|0
|7:4
|8
|2
|Бенфіка
|2
|2
|0
|6:3
|8
|3
|Ювентус
|1
|0
|3
|5:7
|3
|4
|Маккабі Хайфа
|1
|0
|3
|4:8
|3