Йовічевіч взяв бойовий склад: Шахтар вирушив на вирішальний матч Ліги чемпіонів

Донецький Шахтар прибув до Варшави, де відбудеться заключний матч групового етапу Ліги чемпіонів проти Лейпцига. У складі делегації "гірників" 27 футболістів.

У середу, 2 листопада, Шахтар зіграє вирішальний матч Ліги чемпіонів проти Лейпцига. У цьому поєдинку визначиться володар другої путівки до плей-оф ЛЧ в групі F. Головний тренер "гірників" Ігор Йовічевіч взяв до Варшави 27 футболістів.

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У переліку гравців знову відсутній Мар’ян Швед, який не відновився від ушкодження. Проте в складі делегації Шахтаря опинився Єгор Назарина, який не заявлений на Лігу чемпіонів.

Воротарі: Олексій Шевченко, Тимур Пузанков, Андрій Пятов, Анатолій Трубін

Олексій Шевченко, Тимур Пузанков, Андрій Пятов, Анатолій Трубін Захисники: Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Микола Матвієнко, Лукас Тейлор, Юхим Конопля, Мар’ян Фарина, Едуард Козік

Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Микола Матвієнко, Лукас Тейлор, Юхим Конопля, Мар’ян Фарина, Едуард Козік Півзахисники: Тарас Степаненко, Андрій Тотовицький, Георгій Судаков, Михайло Мудрик, Олександр Зубков, Дмитро Криськів, Невен Джурасек, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Іван Петряк, Дмитро Топалов, Єгор Назарина

Тарас Степаненко, Андрій Тотовицький, Георгій Судаков, Михайло Мудрик, Олександр Зубков, Дмитро Криськів, Невен Джурасек, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Іван Петряк, Дмитро Топалов, Єгор Назарина Нападники: Лассіна Траоре, Данило Сікан, Андрій Кулаков

Матч 6-го туру групового раунду Ліги чемпіонів відбудеться 2 листопада у Варшаві на стадіоні "Війська Польського". Стартовий свисток арбітра пролунає о 19:45 за київським часом.

Після п’яти зіграних матчів "гірники" набрали 6 балів і відстають від Лейпцига на три пункти. В першому поєдинку підопічні Йовічевіча обіграли "червоних биків" з рахунком 4:1.