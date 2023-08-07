Українські футболісти дізналися імена суперників у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

Відбулося жеребкування плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, де продовжують виступати українські футболісти. Їх команди дізналися імена потенційних суперників.

У груповому етапі Ліги чемпіонів виступають 32 команди. 26 з них отримають путівки напряму. Ще за шість місць змагаються команди у кваліфікації. Поки було зіграно лише перші два раунди, відтак на деякі команди ще очікує третій раунд кваліфікації та плей-офф, переможці якого і вийдуть до групового етапу Ліги чемпіонів.

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Україна в Лізі чемпіонів буде представлена лише донецьким Шахтарем, який одразу стартує з групового етапу турніру. Натомість срібний призер української першості Дніпро-1 вилетів у другому раунді кваліфікації, за сумою двох матчів поступившись грецькому Панатінаїкосу. Тож продовжить виступ у кваліфікації Ліги Європи.

Та у кваліфікації Ліги чемпіонів продовжують виступати українські футболісти. Владислав Кочергін виступає за польський Ракув. А Богдан Михайліченко лише влітку став новачком хорватського Динамо Загреб. Є ще і Руслан Маліновський, який виступає за французький Олімпік Марсель, однак він не потрапив до заявки команди на третій раунд кваліфікації. Тож, цілком ймовірно, невдовзі змінить команду.

7 серпня у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Відтак команди українців дізналися імена потенційних суперників. Однак варто відзначити, що клубам українців ще слід пройти своїх суперників у третьому раунді кваліфікації.

Результати жеребкування плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

Слован Братислава / Маккабі Хайфа – Янг Бойз

Антверпен – АЕК / Динамо Загреб

Ракув / Аріс Лімасол – Копенгаген / Спарта

Клаксвік / Мольде – Олімпія / Галатасарай

Рейнджерс / Серветт – ПСВ / Штурм

Брага / Бачка-Топола – Панатінаїкос / Марсель

Матчі цієї стадії відбудуться 22 або 23 серпня. Матчі-відповіді заплановані на 29 та 30 серпня.