Ліга чемпіонів: результати жеребкування 1/8 фіналу

Визначилися пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2022/2023. На цій стадії турніру зіграє 16 команд.

В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів вийшли 16 команди. 8 переможців груп потрапили до числа сіяних (відтак не зможуть зіграти один проти одного на цій стадії турніру). До несіяних потрапили 8 команд, які посіли другі місця у своїх групах.

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Під час жеребкування в суперники не могли випасти клуби з однієї країни, а також команди, які грали на груповій стадії. Таким чином для іспанського Реала єдиним обмеженням став німецький РБ Лейпциг, з яким вони грали в групі. А от для німецької Баварії – Айнтрахт, Боруссія (Дортмунд), РБ Лейпциг та італійський Інтер.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

РБ Лейпциг – Манчестер Сіті

Брюгге – Бенфіка

Ліверпуль – Реал

Мілан – Тоттенхем

Айнтрахт – Наполі

Боруссія – Челсі

Інтер – Порту

ПСЖ – Баварія

В цих парах виділяються декілька матчів. Для українців цікаво буде прослідкувати за парою Брюгге – Бенфіка. Адже за бельгійський клуб виступають двоє українців – Роман Яремчук та Едуард Соболь. А також через те, що Яремчук буде грати проти свого колишнього клубу, де він провів лише рік.Матч між Ліверпулем та Реалом – це повторення фіналу минулого сезону. Окрім того, ці команди зіграли й в фіналі Ліги чемпіонів у 2018 році в Києві. В обох випадках тріумфував Реал.ПСЖ – Баварія – це протистояння двох футбольних гегемонів. І поразка на цій стадії турніру для одного з тренерів може закінчитися відставкою. Також Ліонель Мессі намагатиметься відімстити за всі приниження, які зазнав від німецького клубу. А для Баварії це буде серйозне випробування. Хоча команда ще на груповій стадії довела, що готова до цього.

В 1/8 фіналу команди зіграють по два матчі – вдома та на виїзді. Сіяні команди другий поєдинок проведуть на домашньому стадіоні.

Перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 14, 15, 21 та 22 лютого 2023 року. Матчі-відповіді заплановані на 7, 8, 14 та 15 березня. В кожен з цих днів відбудеться по два матчі, в залежності від жеребкування. Всі матчі розпочинатимуться о 22:00.

Варто нагадати, що в цьому сезоні в єврокубках не діє правило виїздного голу. Тому якщо за підсумками двох матчів рахунок між командами буде рівний, то вони гратимуть додатковий час.

Переможці пар вийдуть у чвертьфінал. 17 березня відбудеться церемонія жеребкування. Вона визначить пари чвертьфіналу, а також півфіналу та фіналу.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 10 червня на "Олімпійському стадіоні Ататюрка" в Стамбулі. Саме тут відбувся фінал 2005 року, в якому Ліверпуль переміг Мілан.