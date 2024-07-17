Фіаско команди Бєсєдіна та Макаренка: результати матчів 1-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів

У середу, 17 липня, відбулися заключні матчі першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. У центрі нашої уваги були поєдинки за участю команд, за які грають українські футболісти.

Матчі-відповіді першого кваліфікаційного раунду були поділені на два ігрові дні. Усього було зіграно 14 поєдинків, пише 24 Канал.

До теми Всі учасники Ліги чемпіонів 2024-2025: календар турніру, коли стартують Шахтар та Динамо

Як зіграли команди з українськими легіонерами

Вірменський Пюнік, у складі якого грають українці Сергій Вакуленко та Антон Братков, приймав мінське Динамо. Перший поєдинок суперників завершився внічию 0:0. У домашньому матчі господарі на 90-й хвилині пропустили гол з пенальті. Цей м'яч виявився переможним для суперника. У підсумку Пюнік залишив турнір.

Литовський Паневежис на виїзді грав проти фінського ГІКа. Команда ексгравця донецького Олімпіка Андрія Карвацького розписала мирову з рахунком 1:1. Цього виявилося достатньо, щоб продовжити турнірний шлях. Адже в першому матчі Паневежис розгромив фінську команду 3:0.

У казахському Ордабаси грають три українські легіонери: Ігор Пластун, Євген Макаренко та Артем Бєсєдін. У 1-му раунду представнику Казахстану дістався молдовський Петрокуб. Перший матч протистояння не визначив переможця – 0:0. А на виїзді команда Бєсєдіна та Макаренка мінімально поступилася Петрокубу. Тож Ордабаси вилетів з турніру в першому раунді.

Невдалим виявився виступ грузинського Динамо Батумі, який тренує українець Андрій Демченко. Перемоги у домашньому матчі над Лудогорцем (1:0) виявилося недостатньо, щоб перекриту виїзну поразку – 1:3. Команда Демченка завершила виступ у Лізі чемпіонів.

Результати матчів 1-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів

16 липня

Балкані (Косово) – УЕ Санта Колома (Андорра) 5:6 (по пен.; 1:2) (перший матч – 2:1)

Голи: Хаміді, 109 - Моедано, 90+2, Де Хесус, 102

ГІК (Фінляндія) – Паневежис (Литва) 1:1 (0:3)

Голи: Ервін, 38 – Велюліс, 45

Пюнік (Вірменія) – Динамо (Мінськ, Білорусь) 0:1 (0:0)

Гол: Гаврилович, 90 (пен.)

Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) – Хамрун Спартанс (Мальта) 5:4 (по пен., 1:0) (0:1)

Гол: Вітао, 89

Цельє (Словенія) – Флора (Естонія) 2:1 (5:0)

Голи: Матко, 73 (пен.), Корнічнік, 76 – Варюнд, 12

ФКСБ (Румунія) – Віртус (Сан-Марино) 4:0 (7:1)

Голи: Белуце, 20, Еджума, 28, 36, Мікулеску, 72

Дечич (Чорногорія) – Нью-Сейнтс (Уельс) 1:1 (0:3)

Голи: Каєвич, 72 – Янг, 43

Шемрок Роверс (Ірландія) – Вікінгур (Ісландія) 2:1 (0:0)

Голи: Кенні, 8, 20 – Гансен, 60

17 липня

Струга (Північна Македонія) – Слован (Словаччина) 1:2 (2:4)



Голи: Компаоре, 85 – Вайсс, 9, Рістевські, 34, автогол

Динамо (Батумі, Грузія) – Лудогорець (Болгарія) 1:0 (1:3)



Гол: Мамучашвілі, 3

Діфферданж (Люксембург) – КІ Клаксвік (Фарерські острови) 0:0 (0:2)



Вилучення: Бедуре (Д), 34

Петрокуб (Молдова) – Ордабаси (Казахстан) – 1:0 (0:0)



Гол: Лунгу, 34

Ларн (Північна Македонія) – РФШ (Латвія) 0:4 (0:3)

Голи: Емерсон, 38, Лемаїч, 44, Ікауньєкс, 45+3, Діоманд, 56.

Егнатія (Албанія) – Борац (Боснія і Герцеговина) 2:1 (0:1)

Нагадаємо, що київське Динамо у другому раунді кваліфікації зіграє проти сербського Партизана. Матчі відбудуться 23 та 31 липня.

Донецький Шахтар розпочне свій турнірний шлях у Лізі чемпіонів одразу з групового турніру.