Реал втратив лідера команди напередодні матчу з Шахтарем у Лізі чемпіонів

Футболісти прибувають у розташування клубів після ігор за збірну у Лізі націй. Втрати перед поєдинком Ліги чемпіонів зазнав мадридський Реал.

Пропустить деякий час

Півзахисник Лука Модрич відіграв усі 90 хвилин у двох матчах Ліги націй за збірну Хорватії. Другий поєдинок футболіст догравав із пошкодження. Медичне обстеження після зустрічі показало перевантаження м'язів стегон.

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Через це 37-річний хорват змушений пропустити декілька матчів Реала. Близько 10 днів знадобиться одному з лідерів "вершкових" на відновлення.

Модрич не зіграє у поєдинку проти Шахтаря у Лізі чемпіонів, який відбудеться 5 жовтня у Мадриді. Не виключено, що Модрич не зможе зіграти проти "гірників" у матчі-відповіді. Передувати цьому поєдинку буде домашня гра "Королівського клубу" у Ла Лізі проти Осасуни (2 жовтня).

Які матчі може пропустити Модрич

Реал – Осасуна (2 жовтня)

Реал – Шахтар (5 жовтня)

Хетафе – Реал (8 жовтня)

Шахтар – Реал (11 жовтня)

У мадридському клубі сподіваються, що півзахисник відновиться до Ель-Класіко проти Барселони, яке відбудеться у Мадриді 16 жовтня.

У цьому сезоні Модрич відіграв за Реал 9 матчів, у яких відзначився 2 голами та одним асистом. Мадридський клуб лідирує у Ла ліги та групі F у Лізі чемпіонів.