Третій тріумф Гвардіоли: Манчестер Сіті переграв Інтер у фіналі Ліги чемпіонів – відеоогляд

Манкуніанці подолали неймовірний шлях у головному єврокубку та змогли мінімально здолати у фіналі суперника з Італії. Вирішальний гол забив іспанський півзахисник Родрі.

Манчестер Сіті – Інтер 1:0

Гол: Родрі, 68.

У Стамбулі відбувся фінал Ліги чемпіонів-2023. У битві за головний єврокубок зійшлися англійський Манчестер Сіті та італійський Інтер, пише 24 канал.

До теми Манчестер Сіті – Інтер: онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів

Команда Пепа Гвардіоли була явним фаворитом у зустрічі. Англійці пройшли непростий шлях у плей-офф, вибивши Лейпциг, Баварію та Реал. Натомість у Інтера шлях був куди легшим.

Із серйозних опонентів підопічні пройшли у групі Барселону. Втім у матчах на виліт "неррадзурі" залишали позаду Порту, Бенфіку та Мілан. До того ж, Інтер цього сезону посів лише третє місце в Серії А, тоді як МанСіті став чеміпоном АПЛ.

Нудний перший тайм та травма Де Брюйне

Обидва клуби підійшли до битви у оптимальних складах. В основі манкуніанців вийшли Голанд, Де Брюйне, Гюндоган, Едерсон та інші лідери. Натомість "неррадзурі" випустили в атаці Мартінеса та Джеко, тоді як Мхітарян почав з лави запасних.

Перший тайм навряд чи вразив вболівальників. Команди лічені рази створювали небезпечні моменти, хоча той же Голанд і Де Брюйне мали класні можливості для голу. Проте кіпер Інтера Онана був на висоті.

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Манчестер Сіті підкосила травма Де Брюйне. Бельгієць не зумів дограти навіть до перерви та поступився місцем на полі Фодену. До слова, два роки тому у фіналі ЛЧ проти Челсі Кевін також не дограв поєдинок, травмувавшись у середині другого тайму.

Родрі рятує МанСіті

Сіті почав нервувати. Манкуніанців кілька разів підставив Едерсон, який дарував моменти для Барелли та Мартінеса. Після перерви гра стала більш активною. Гру контролювали підопічні Гвардіоли, тоді як Інтер частіше бив по воротах.

На 68 хвилині фортуна посміхнулась Манчестер Сіті. Ледь не вперше за гру захист Інтера розсипався. Спочатку італійці дали Бернарду Сілві увірватись у майданчик і прострілити в центр на лінію майданчика.

А потім ніхто так і не накрив Родрі, який потужним ударом прошив захисників та Онана. Інтер не збирався відсиджуватись далі і одразу почав тиснути на Манчестер Сіті.

Інтер віддав всього себе

Одразу ж супермомент мав Дімарко. Латераль спіймав на позиційній помилці Рубена Діаша та головою перевішував Едерсона. М'яч влучив у поперечину, а добивання від Федеріко заблокував свій же Лукаку.

Пізніше бельгієць отримав шанс, але Едерсон зміг забрати м'яч після удару з-під захисника. Був момент і у Сіті, коли Фодена вивели сам-на-сам із Онана. Втім камерунець впевнено накрив постріл Філа.

Індзагі посилив атаку виходом Мхітаряна та молодого Белланови. Втім Сіті вдавалось стримувати потуги суперників. І чим далі, там потужність нападу "неррадзурі" була слабшою.

Відеоогляд матчу Манчестер Сіті – Інтер:

Перший Кубок чемпіонів для Манчестер Сіті

Таким чином, Манчестер Сіті виграє фінал Ліги чемпіонів та вперше у своїй історії стає переможцем головного єврокубка. Для Пепа Гвардіоли це вже третій Кубок в тренерській кар'єрі.

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Перші два каталонець взяв у 2009 та 2011 роках із рідною Барселоною. Також Гвардіола та Манчестер Сіті оформлюють требл, адже до цього стали переможцями чемпіонату та Кубка Англії.

При цьому нападник Сіті Ерлінг Голанд стає найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів. На його рахунку 12 м'ячів. У свою чергу Інтер показав достойну гру, але задовольнився у цьому сезоні лише Кубком та Суперкубком Італії.

. Фінал Ліги чемпіонів вчетверте поспіль завершився з рахунком 1:0. У 2020-му Баварія мінімально здолала ПСЖ, у 2021-му Челсі переграв власне Манчестер Сіті завдяки голу Хаверца. А у минулому розіграші Реалу знадобився лише один гол, щоб перемогти Ліверпуль.