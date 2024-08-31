Стартують в Італії: календар Шахтаря у новому форматі Ліги чемпіонів
Джерело:ФК Шахтар
Донецький Шахтар буде єдиним представником України у найпрестижнішому єврокубковому турнірі. "Гірників" очікують вісім матчів основного етапу розіграшу Ліги чемпіонів.
У четвер, 29 серпня, відбулося жеребкування Ліги чемпіонів, яка проходитиме у новому форматі. Своїх вісім суперників дізнався донецький Шахтар, пише 24 Канал.
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Дати матчів ЛЧ за участю Шахтаря
За підсумком жеребкування "гірникам" дісталися наступні суперники: Баварія, Боруссія Дортмунд, Аталанта, Арсенал, Янг Бойз, ПСВ, Брест та Болонья. Саме проти італійської команди підопічні Маріно Пушича зіграють свій перший матч 18 вересня.
Зазначимо, що шість турів буде зіграно у 2024 році, а два останні – у січні 2025 року. Поєдинком проти дортмундської Боруссії, який відбудеться 29 січня, Шахтар завершить етап ліги.
Календар матчів
- 1-й тур. 18 вересня, 19:45. Болонья – Шахтар
- 2-й тур. 2 жовтня, 19:45. Шахтар – Аталанта
- 3-й тур. 22 жовтня, 22:00. Арсенал – Шахтар
- 4-й тур. 6 листопада, 19:45. Шахтар – Янг Бойз
- 5-й тур. 27 листопада, 22:00. ПСВ – Шахтар
- 6-й тур. 10 грудня, 22:00. Шахтар – Баварія
- 7-й тур. 22 січня, 19:45. Шахтар – Брест
- 8-й тур. 29 січня, 22:00. Боруссія – Шахтар
Розклад матчів Шахтаря / фото ФК Шахтар
Нагадаємо, що домашні матчі Шахтар гратиме в Німеччині у місті Гельзенкірхен на стадіоні "Фельтінс-Арена". Щоб гарантувати вихід до 1/8 фіналу, "гірникам" потрібно завершити основний етап у верхній вісімці. Якщо донеччани фінішують з 9 до 24 місця, тоді вони зіграють стикові матчі за право опинитися у 1/8 фіналу.