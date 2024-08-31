Стартують в Італії: календар Шахтаря у новому форматі Ліги чемпіонів

Донецький Шахтар буде єдиним представником України у найпрестижнішому єврокубковому турнірі. "Гірників" очікують вісім матчів основного етапу розіграшу Ліги чемпіонів.

У четвер, 29 серпня, відбулося жеребкування Ліги чемпіонів, яка проходитиме у новому форматі. Своїх вісім суперників дізнався донецький Шахтар, пише 24 Канал.

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Дати матчів ЛЧ за участю Шахтаря

За підсумком жеребкування "гірникам" дісталися наступні суперники: Баварія, Боруссія Дортмунд, Аталанта, Арсенал, Янг Бойз, ПСВ, Брест та Болонья. Саме проти італійської команди підопічні Маріно Пушича зіграють свій перший матч 18 вересня.

Зазначимо, що шість турів буде зіграно у 2024 році, а два останні – у січні 2025 року. Поєдинком проти дортмундської Боруссії, який відбудеться 29 січня, Шахтар завершить етап ліги.

Календар матчів

1-й тур. 18 вересня, 19:45. Болонья – Шахтар

2-й тур. 2 жовтня, 19:45. Шахтар – Аталанта

3-й тур. 22 жовтня, 22:00. Арсенал – Шахтар

4-й тур. 6 листопада, 19:45. Шахтар – Янг Бойз

5-й тур. 27 листопада, 22:00. ПСВ – Шахтар

6-й тур. 10 грудня, 22:00. Шахтар – Баварія

7-й тур. 22 січня, 19:45. Шахтар – Брест

8-й тур. 29 січня, 22:00. Боруссія – Шахтар

Розклад матчів Шахтаря / фото ФК Шахтар

Нагадаємо, що домашні матчі Шахтар гратиме в Німеччині у місті Гельзенкірхен на стадіоні "Фельтінс-Арена". Щоб гарантувати вихід до 1/8 фіналу, "гірникам" потрібно завершити основний етап у верхній вісімці. Якщо донеччани фінішують з 9 до 24 місця, тоді вони зіграють стикові матчі за право опинитися у 1/8 фіналу.