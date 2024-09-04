Шахтар оголосив заявку на Лігу чемпіонів: до списку не потрапив фіналіст Євро

Донецький Шахтар буде єдиним представником України у головному єврокубку в сезоні 2024-2025. Маріно Пушич визначився із футболістами, на яких робитиме ставку в Лізі чемпіонів.

Донецький Шахтар готується до старту в Лізі чемпіонів 2024-2025. Команда Маріно Пушича напряму потрапила в основну стадію на правах чемпіона України.

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Список Маріно Пушича

До 4 вересня всі учасники мали подати заявки гравців на турнір. Донеччани опублікували список з 29-ти виконавців, які потрапили у цей список. П'ятеро виконавців пройшли за списком В як вихованці клубу.

ВОРОТАРІ: Тимур Пузанков, Дмитро Різник, Денис Твардовський, Кіріл Фесюн.

ЗАХИСНИКИ: Бартол Франьїч, Валерій Бондар, Педро Енріке, Іраклі Азаров, Вінісіус Тобіас, Алаа Грам, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Мар’ян Фарина.

ПІВЗАХИСНИКИ: Тарас Степаненко, Дмитро Криськів, Мар’ян Швед, Георгій Судаков, Олександр Зубков, Антон Глущенко, Артем Бондаренко, Віктор Цуканов, Єгор Назарина, Марлон Гомес, Кевін, Педріньо, Невертон.

НАПАДНИКИ: Лассіна Траоре, Данило Сікан, Егіналду.

У заявку потрапили всі футболісти першої команди, але виділяється відсутність гравця збірної Ізраїлю Става Лемкіна. 21-річний центрбек досягав успіху зі збірною U-19, вийшовши у фінал Євро-2022.

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Крім того, Лемкін допомагав Ізраїлю доходити до півфіналу молодіжних Євро та ЧС у 2023 році. Втім у плани Пушича футболіст не входить. Останнім часом ходили чутки про можливу оренду Става до Партизана.

Нагадаємо, що у Лізі чемпіонів 2024-2025 Шахтар гратиме проти Болоньї, Аталанти, Арсеналу, Янг Бойз, ПСВ, Баварії, Бреста та дортмундської Боруссії. Для виходу у плей-оф "гірникам" потрібно посісти не нижче 24 місця у загальній таблиці.