Боруссія сама себе врятувала: Німеччина отримала додаткову путівку в Лігу чемпіонів 2024-2025

Дортмундці були далекі від забезпечення місця у топ-четвірці Бундесліги. Втім успіх над ПСЖ дозволив Боруссії вибороти для Німеччини право на ще одне місце в ЛЧ.

Цього сезону в Лізі чемпіонів прекрасно показали себе німецькі клуби. Лейпциг зупинився в 1/8 фіналу, тоді як Баварія та Боруссія Дортмунд дійшли аж до півфіналу, пише 24 Канал.

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Німецький квінтет

Такий прорив дозволив Бундеслізі заробити додаткову путівку в турнір на наступний сезон. За регламентом оновленої Ліги чемпіонів дві найкращі асоціації за підсумком кампанії 2023-2024 отримають ще по одному представнику в ЛЧ на сезон 2024-2025.

Раніше це право гарантувала собі Італія, а другою такою асоціацією стане як раз німецька. Після нічиєї Баварії та Реала, а також перемоги Боруссії над ПСЖ Бундесліга стала недосяжною для Англії.

Таким чином, Німеччину в наступній ЛЧ представлять як мінімум п'ять клубів. До слова, за три тури до фінішу сезону ця топ-п'ятірка вже сформована:

Баєр

Баварія

Штутгарт

Лейпциг

Боруссія Дортмунд

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Де п'ять, там і шість

При цьому є навіть ймовірність, що Німеччина отримає шосту путівку в ЛЧ. Це стане можливим, якщо дортмундці залишаться п'ятими у турнірній таблиці та при цьому виграють цьогорічну Лігу чемпіонів.

За таких умов Боруссія пройде в турнір по квоті переможця ЛЧ, а до головного єврокубка потрапить шосте місце Бундесліги. Наразі його посідає Айнтрахт, який випереджає Фрайбург на п'ять балів.

До слова, також шістьох представників у турнірі може отримати й Італія. Для цього Серії А необхідна перемога Роми або Аталанти в Лізі Європи та непотрапляння цього клубу у топ-4 за підсумком сезону.