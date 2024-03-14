Потрібні дві умови: Шахтар зберігає шанс напряму потрапити в основну стадію Ліги чемпіонів

Донецький Шахтар може стати найбільш рейтинговим клубом у "чемпіонському шляху" кваліфікації Ліги чемпіонів 2024-2025. Це дасть шанс розраховувати на пряме потрапляння в основний раунд.

Вже наступного сезону Україна буде позбавлена прямої путівки в групу Ліги чемпіонів. Минулий сезон наша асоціація завершила на 14 місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА, пише 24 канал.

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Обидві команди УПЛ – через кваліфікацію

З розіграшу 2024-2025 Ліга чемпіонів матиме новий формат. Основна стадія пройде без груп, команди гратимуть 8 матчів із випадково обраними суперниками. Крім того, кількість учасників цього раунду збільшиться з 32-х до 36-ти.

Чемпіон УПЛ має стартувати у "чемпіонському шляху" кваліфікації з раунду плей-оф, а віцечемпіон – з другого кваліфікаційного раунду в "шляху представників ліг". Тим не менше, Україна досі зберігає шанс на пряму путівку в основну стадію Ліги чемпіонів.

Як Шахтарю потрапити в основний раунд ЛЧ

Її може здобути лише донецький Шахтар. Згідно з новим регламентом, місце в основній стадії може дістатися найбільш рейтинговій команді з "чемпіонського шляху" кваліфікації. Це відбудеться за умови, якщо поточну Лігу чемпіонів виграє команда, що гарантує собі путівку в основну стадію через свій чемпіонат.

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В такому випадку звільниться один слот, який і дістанеться найбільш рейтинговій команді з кваліфікації. І цією командою може стати саме Шахтар, адже у донеччан найвищий рейтинг серед представників країн поза топ-10 таблиці коефіцієнтів.

Тобто для потрапляння напряму в основну стадію Шахтарю необхідно, щоб реалізувались дві умови. По-перше, самі донеччани мають виграти УПЛ. По-друге, переможцем чинної Ліги чемпіонів має стати клуб, що гарантував собі вихід в турнір через чемпіонат.

Друга умова, скоріш за все, буде здійснена. Наразі всі вісім команд-учасниць 1/4 фіналу йдуть у прохідній зоні в своїх лігах. Втратити це місце у власному чемпіонаті ризикують хіба що Атлетіко чи Боруссія Дортмунд. Але ці команди і в ЛЧ мають найменше шансів на виграш титулу.

Крайній розіграш з двома командами

Відзначимо, що, з українських клубів прямий вихід може отримати лише Шахтар. Якщо ж чемпіоном УПЛ стане інша команда, то їй треба буде пройти одного суперника для виходу в основну стадію, адже їх рейтинг не дозволить стати найкращим представником "чемпіонського шляху".

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Відзначимо, що сезон 2024-2025 стане крайнім, в якому Україна відправить в Лігу чемпіонів двох представників. Звітній сезон наша асоціація завершить поза топ-15 таблиці коефіцієнтів УЄФА, а це значить, що в ЛЧ 2025-2026 потрапить лише переможець УПЛ.

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