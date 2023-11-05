З Левандовським, але без капітана: Барселона оголосила заявку на матч проти Шахтаря в ЛЧ

У суботу, 4 листопада, Барселона мінімально обіграла на виїзді Реал Сосьєдад 0:1. А вже наступного дня розпочала готуватись до найближчого поєдинку 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

5 листопада каталонці оголосили заявку команди, яка вирушить у Гамбург на виїзну гру Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря, яка буде вже другою очною зустріччю поспіль. Список Барселони складається із 21-го футболіста.

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Підсилення перед другою зустріччю із "гірниками"

У заявку "блаугранас" не потрапили травмований капітан Серхіо Роберто та півзахисник Френкі де Йонг, про втрату якого повідомляли ще раніше. Футболіст продовжує відновлюватись від травми.

Заявка Барселони:

Воротарі: Тер Штеген, Пенья, Астралага.

Тер Штеген, Пенья, Астралага. Захисники: Канселу, Бальде, Араухо, Іньїго Мартінес, Крістенсен, Маркос Алонсо, Кунде.

Канселу, Бальде, Араухо, Іньїго Мартінес, Крістенсен, Маркос Алонсо, Кунде. Півзахисники: Гаві, Педрі, Оріоль Ромеу, Гюндоган, Фермін Лопес, Касадо.

Гаві, Педрі, Оріоль Ромеу, Гюндоган, Фермін Лопес, Касадо. Нападники: Ферран Торрес, Левандовськи, Рафінья, Жоау Фелікс, Ямал.



Заявка Барселони на матч проти Шахтаря / Фото іспанського клубу

Натомість у Лігу чемпіонів повертаються Роберт Левандовський та Педрі, які не грали проти "кротів" у попередній грі 3-го туру групового раунду. Це ускладнює ситуацію для захисників Шахтаря.

Нагадаємо, що перша гра між Барселоною та Шахтарем закінчилась перемогою команди Хаві 2:1.

Матч Шахтар – Барселона розпочнеться 7 листопада о 19:45 (за київським часом).

Перед виїздом у німецький Гамбург іспанський гранд здобув мінімальну перемогу на виїзді над Реал Сосьєдад 0:1. Єдиний та переможний гол у зустрічі забив центрбек Рональд Араухо на 2-й компенсованій до поєдинку хвилині.