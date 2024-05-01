Вдруге не спрацювало: захисник Реала дав неправильну підказку Луніну перед пенальті Баварії

Баварія та Реал розійшлись миром у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів-2023/2024. Два із чотирьох голів були забиті із пенальті.

У першому таймі команди на обох забили лише один гол, який на 24-й хвилині оформив Вінісіус Жуніор після розкішної передачі від Тоні Крооса. На перерву футболісти Реала пішли із мінімальною перевагою у рахунку 0:1, пише 24 Канал.

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Кейн обхитрив Луніна та Рюдігера

У другій частині гри команди подарували ще три результативні удари. За чотири хвилини Баварія не лише зрівняла цифри на табло (забив Сане), а й повела у рахунку після реалізованого пенальті від Гаррі Кейна. Англієць розвів м'яч та Луніна по різних кутах воріт.

Цікаво, що перед виконанням пенальті Лунін отримав пораду від захисника Реала Антоніо Рюдігера. Але цього разу підказка не спрацювала. Андрій кинувся у правий кут, а нападник Баварії робив у протилежний.



Рюдігер зробив невірну підказку Луніну перед пенальті Баварії / Скриншот із трансляції

Нагадаємо, що Рюдігер вже успішно підказував українському голкіперу у серії післяматчевих пенальті у чвертьфіналі Ліги чемпіонів-2023/2024 проти МанСіті. Тоді німець пальцем показував українцю, у який кут слід реагувати на удар Матео Ковачича. Ця підказка була вдалою. Лунін парирував 11-метровий від хорвата.

Однак Реалу вдалось врятуватись. Родріго заробив пенальті, який вдало реалізував Вінісіус, який оформив дубль у ворота Ноєра. Мануель теж взагалі не вгадав напрямок удару бразильця із 11 метрів.

Для Луніна матч проти Баварії став 29- проведеним у поточному сезоні-2023/2024 – 27 пропущених голів та 12 "сухих" поєдинків.

Попри це нічия 2:2 у Мюнхені є хорошим результатом для мадридського клубу, який матч-відповідь зіграє вдома. До слова, друга зустріч між Реалом та Баварією, як визначить фіналіста ЛЧ, відбудеться 8 травня (початок о 22:00).