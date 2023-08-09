Марсель без Маліновського зганьбився в Лізі чемпіонів: кривдником став ексгравець Шахтаря

Французький клуб вирішив обійтись без українського півзахисника у кваліфікації головного турніру Європи. Це зіграло із Олімпіком злий жарт.

Панатінаїкос – Марсель 1:0

Гол: Бернард, 83.

В Лізі чемпіонів проходять матчі 3 кваліфікаційного раунда. На жаль, віцечемпіон України Дніпро-1 вже залишив турнір, поступившись Панатінаїкосу, пише 24 канал.

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Наступний суперником греків став бронзовий призер чемпіонату Франції Марсель. За цю команду виступає українець Руслан Маліновський. Втім хавбек не потрапив до заявки Олімпіка на гру в Афінах.

Подейкують, що Маліновський не входить до планів нового тренера Марселіно і готується до переходу в Торіно. Схоже, що відсутність українця негативно вплинула на команду.

Попри статус фаворита Марсель по грі виглядав гірше за суперника, який вів матч. Наполегливість греків таки допомогла їм забити під кінець зустрічі. При цьому французи завершували в меншості через вилучення новачка Кондогбія.

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Автором переможного голу став Бернард, який свого часу пограв за Шахтар. Цей м'яч виявився єдиний у зустрічі і приніс ПАО перемогу. Матч-відповідь відбудеться за тиждень (15 серпня) у Марселі.