Єврокубкова весна Шахтаря, падіння Реала та Ювентуса: результати матчів ЛЧ 25 жовтня

У вівторок, 25 жовтня, відбулось 8 матчів 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів-2022/2023. Не обійшлось без несподіванок.

Команди чотирьох груп показали надрезультативний футбол. Серед восьми матчів лише два закінчились мировою, один із них це поєдинок Шахтаря проти Селтіка. "Гірники" завдяки такому результату вже гарантували собі єврокубкову весну, що не може не тішити, повідомляє 24 канал.

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Серед несподіванок слід виділити поразку Реала від Лейпцига та сенсаційне падіння Ювентуса у матчі проти Бенфіки.

РБ Зальцбург – Челсі 1:2

Інша частина матчів 5-го туру відбудеться 26 жовтня. Серед них топ-поєдинок Барселона – Баварія.

Голи: Адаму, 49 – Ковачіч, 23, Гаверц, 64

Відеоогляд РБ Зальцбург – Челсі

Динамо Загреб – Мілан 0:4

Голи: Любічіч, 69 – Габбіа, 39, Леау, 49, Жиру, 59 (п)

Динамо Загреб – Мілан: відеоогляд матчу

РБ Лейпциг – Реал 3:2

Голи: Гвардіола, 13, Нкунку, 18, Вернер, 81 – Жуніор, 44, Родріго, 90 (п)

РБ Лейпциг – Реал: відеоогляд

Селтік – Шахтар 1:1

Голи: Якумакіс, 34 – Мудрик, 58

Селтік – Шахтар: відеоогляд

Севілья – Копенгаген 3:0

Голи: Ен-Несірі, 61, Іско, 88, Монтієль, 90

Відеоогляд Севілья – Копенгаген

Боруссія Дортмунд – Манчестер Сіті 0:0

Боруссія Дортмунд – Манчестер Сіті: відеоогляд

Бенфіка – Ювентус 4:3

Голи: Сілва, 17, Маріу, 28 (п), Р. Сілва, 35, 50 – Кін, 21, Мілік, 77, Маккенні, 79

Бенфіка – Ювентус: відеоогляд поєдинку

ПСЖ – Маккабі Хайфа 7:2

Голи: Мессі, 19, 44, Мбаппе, 32, 64, Неймар, 35, Солер, 84 – Сек, 38, 50, Голдберг, 67 (авт.)

Відеоогляд матчу ПСЖ – Маккабі Хайфа