Результати 3 раунду кваліфікації ЛЧ: успіх Яремчука, камбек Рейнджерса і провал росіян

Окрім Динамо, ще 9 команд сьогодні змогли пройти у раунд плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Розповідаємо, хто з ким посперечається за право виступити в груповому раунді

Сьогодні відбулися матчі 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Серед учасників було і київське Динамо, яке змагалось за путівку в раунд плей-офф з австрійським Штурмом.

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Після "домашньої" перемоги (1:0) команда Мірчі Луческу мінімально програла основний час, тому гра перейшла в овертайм. Там кияни і добили суперника, забивши двічі.

Також сьогодні святкував успіх і форвард збірної України Роман Яремчук. Його Бенфіка повторно здолала Мідтьюлланд (3:1), а українець вийшов на заміну і відзначився асистом.

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24 канал повідомляє про інші результати. Серед них варто відзначити несподівану поразку Ференцвароша під керівництвом росіянина Станіслава Черчесова на своєму полі від Карабаху, а також виліт Монако в овертаймі від ПСВ. Цікаво, що серед монегасків також є представник рф – Олександр Головін.

Хоча це навряд чи позмагається з Рейнджерсом, якому вдався камбек у грі з Уніон Сент-Жиллуаз. Програвши перший матч 0:2, фіналісти Ліги Європи забили тричі і залишили бельгійців за бортом.

Усі результати 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів:

Жальгіріс – Буде/Глімт 1:1 (перший матч – 0:5)

1:1 (перший матч – 0:5) Аполлон – Маккабі Хайфа 2:0 (перший матч – 0:4)

2:0 (перший матч – 0:4) Вікторія – Шериф 2:1 (перший матч – 2:1)

– Шериф 2:1 (перший матч – 2:1) Пюнік – Црвена Звезда 0:2 (перший матч – 0:5)

0:2 (перший матч – 0:5) Динамо Загреб – Лудогорець 4:2 (перший матч – 2:1)

– Лудогорець 4:2 (перший матч – 2:1) Ференцварош – Карабах 1:3 (перший матч – 1:1)



1:3 (перший матч – 1:1) ПСВ – Монако 3:2 (перший матч – 1:1)

– Монако 3:2 (перший матч – 1:1) Рейнджерс – Уніон Сент-Жиллуаз 3:0 (перший матч – 0:2)

– Уніон Сент-Жиллуаз 3:0 (перший матч – 0:2) Мідтьюлланд – Бенфіка 1:3 (перший матч – 1:4)

1:3 (перший матч – 1:4) Штурм – Динамо Київ 1:2 (перший матч – 0:1)

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Саме з Бенфікою і зіграє Динамо в раунді плей-офф за вихід в групову стадію. Перший поєдинок буде номінально домашнім для киян (ймовірно, у Лодзі) і пройде 16/17 серпня. Матч-відповідь у Лісабоні буде зіграний 23/24 серпня.

Усі матчі раунду плей-офф Ліги чемпіонів:

Карабах – Вікторія

Буде/Глімт – Динамо Загреб

Маккабі Хайфа – Црвена Звезда

Копенгаген – Трабзонспор

Рейнджерс – ПСВ

Динамо Київ – Бенфіка

Жеребкування групової стадії Ліги чемпіонів відбудеться 25 серпня. Шахтар потрапить у третій кошик, тоді як Динамо в разі успіху буде у четвертому.