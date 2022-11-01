Розклади по групах Ліги чемпіонів перед останнім туром: хто може вийти в плей-офф

1 листопада 2022 , 07:31
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Головний єврокубок наближається до розв'язки групової стадії. Вже в середу ввечері фанати дізнаються імена всіх 16-ти учасників 1/8 фіналу. Пропонуємо розібратися, які задачі ставлять перед собою команди у шостому турі.

У вівторок та середу пройдуть поєдинки останнього туру групової стадії Ліги чемпіонів. Вже 12 клубів забезпечили собі прохід в 1/8 фіналу турніру.

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Серед команд, які ще претендують на останні чотири путівки, є і донецький Шахтар. Команда Ігора Йовічевіча вже гарантувала собі як плей-офф мінімум плей-офф Ліги Європи, а перемога над Лейпцигом дозволить "гірникам" залишитись у головному єврокубку.

24 канал пропонує пройтись по всіх групах Ліги чемпіонів та оцінити, які задачі залишились перед командами у останньому турі. Нагадаємо, що при рівній кількості очок на перший план в цьому турнірі виходять результати очних зустрічей.

ГРУПА А

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1 Наполі 5 0 0 20:4 15
2 Ліверпуль 4 0 1 15:6 12
3 Аякс 1 0 4 8:15 3
4 Рейнджерс 0 0 5 1:19 0

Матчі 6 туру:

Ліверпуль – Наполі
Рейнджерс – Аякс

Розклад по групі:

  • Наполі та Ліверпуль вже оформили путівки. Неаполітанці залишаться на першому місці, якщо не програють на "Енфілді".
  • Навіть поразка у три м'ячі залишить першими італійців (перший матч Наполі виграв 4:1), тому команді Клоппа треба громити суперника у чотири м'ячі.
  • Аякс пройде у плей-офф Ліги Європи, якщо не програє Рейнджерсу у п'ять голів. Перший матч команд у Амстердамі завершився перемогою господарів з рахунком 4:0.

ГРУПА В

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1 Брюгге 3 1 1 7:4 10
2 Порту 3 0 2 10:6 9
3 Атлетіко 1 2 2 4:7 5
4 Баєр 1 1 3 4:8 4

Матчі 6 туру:

Порту – Атлетіко
Баєр – Брюгге

Розклад по групі:

  • Брюгге та Порту вже у плей-офф Ліги чемпіонів. У очних дуелях команди обмінялись виїзними перемогами по 4:0, тому в разі рівності очок питання першого місця буде вирішувати різниця голів.
  • Перемога у Німеччині гарантує Брюгге першу сходинку, а нічия – тільки якщо Порту втратить очки у грі з Атлетіко.
  • Порту треба не тільки перемагати мадридців, але і чекати осічки від команди Яремчука та Соболя.
  • Якщо "дракони" зведуть гру з Атлетіко до нічиєї, то зайняти перше місце у групі дозволить лише поразка Брюгге у Леверкузені. А ось програш Порту гарантує їм друге місце.
  • Атлетіко вийде у Лігу Європи, якщо візьме не менше балів у Португалії, ніж Баєр – у грі з Брюгге. При рівній кількості очок перевага буде на боці німців, які виграли вдома 2:0 та звели матч у Мадриді до нічиєї (2:2).
  • Баєр зможе пройти в ЛЄ, якщо набере за цей тур на очко більше ніж Атлетіко. 

ГРУПА С

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1 Баварія 5 0 0 16:2 15
2 Інтер 3 1 1 10:5 10
3 Барселона 1 1 3 8:10 4
4 Вікторія 0 0 5 3:20 0

Матчі 6 туру:

Баварія – Інтер
Вікторія – Барселона

Розклад по групі:

  • Останній тур перетворився на формальність. Баварія виграла групу, Інтер гарантував собі вихід у плей-офф з другого місця. Барселона відправиться до Ліги Європи, а Вікторія залишиться останньою.

ГРУПА D

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1 Тоттенхем 2 2 1 6:5 8
2 Спортінг 2 1 2 7:7 7
3 Айнтрахт 2 1 2 5:7 7
4 Марсель 2 0 3 7:6 6

Матчі 6 туру:

Марсель – Тоттенхем
Спортінг – Айнтрахт

Розклад по групі. Тоттенхем:

  • Дуже заплутана група. Зрозуміло лише, що Тоттенхем не опуститься нижче третьої сходинки.
  • Також команда Конте гарантує собі вихід у плей-офф в разу непрограшу у Марселі, а перемога дозволить їй виграти групу.
  • Тоттенхем може вийти в 1/8 фіналу і після поразки у Марселі. Але для цього лондонцям потрібна нічия у паралельному матчі.

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Розклад по групі. Марсель:

  • Марселю залишитись в ЛЧ дозволить лише перемога над "шпорами". Вони можуть навіть виграти групу, якщо Спортінг та Айнтрахт зіграють при цьому внічию.
  • Якщо французи беруть лише один бал з Тоттенхемом, то у них залишаться шанси на прохід у плей-офф ЛЄ. Для цього команді з Провансу треба, щоб Айнтрахт обіграв Спортінг у паралельному матчі.

Розклад по групі. Спортінг:

  • Португальцям для виходу в плей-офф достатньо не програти дома чинному переможцю Ліги Європи. При цьому три очки можуть принести підопічним Аморіма перемогу в групі, якщо Тоттенхем не обіграє Марсель.
  • Якщо Марсель програє Тоттенхему, то Спортінг точно залишиться третім навіть в разі поразки Айнтрахту.

Розклад по групі. Айнтрахт:

  • Що стосується німців, то для виходу в плей-офф їм треба лише перемагати у Португалії. 
  • Нічия чи поразка дозволять Айнтрахту вийти в ЛЄ тільки якщо Марсель не виграє у Тоттенхема.

Додаткова інформація:

  • По особистих зустрічах ситуація наступна: Тоттенхем має перевагу над Айнтрахтом, але поступається Спортінгу. Португальці переважають Айнтрахт (3:0 у першому матчі), але програють Марселю. У свою чергу Айнтрахт має перевагу над французами.
  • Якщо три команди (Тоттенхем, Спортінг та Айнтрахт) набирають рівну кількість очок, то у плей-офф ЛЧ пройдуть португальці, а у Лігу Європи – лондонці. "Орли" ж залишаться останніми.

ГРУПА Е

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1 Челсі 3 1 1 8:3 10
2 Мілан 2 1 2 8:7 7
3 Зальцбург 1 3 1 5:5 6
4 Динамо Загреб 1 1 3 3:9 4

Матчі 6 туру:

Челсі – Динамо Загреб
Мілан – Зальцбург

Розклад по групі:

  • Челсі вже гарантував собі вихід в плей-офф та навіть перше місце.
  • Мілан вийде в 1/8 фіналу, якщо не програє Зальцбургу. В разі поразки "россонері" гарантовано вийдуть у плей-офф Ліги Європи.
  • Зальцбург для продовження боротьби в ЛЧ влаштує лише перемога на "Сан-Сіро". Нічия ж гарантує "бикам" місце у ЛЄ.
  • Динамо втратило шанси на плей-офф головного єврокубку, але зберігає невеликі шанси на Лігу Європи. Для цього хорватам треба перемагати на "Стемфорд Брідж" та очікувати на перемогу Мілана у паралельній грі.

ГРУПА F

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1 Реал 3 1 1 10:5 10
2 Лейпциг 3 0 2 9:9 9
3 Шахтар 1 3 1 8:6 6
4 Селтік 0 2 2 3:10 2

Матчі 6 туру:

Шахтар – Лейпциг
Реал – Селтік

Розклад по групі:

  • Реал вже вийшов у плей-офф. Мадридці гарантують собі перше місце, якщо переграють вдома Селтік.
  • Нічия та поразка від шотландців також залишать "бланкос" першими, якщо Лейпциг не обіграє Шахтар.
  • Лейпциг пройде в 1/8 фіналу ЛЧ, якщо не програє донеччанам у Варшаві.
  • Щоб виграти групу, "бикам" треба перемагати українців та очікувати на осічку від Реала.
  • Шахтар вийде з групи, якщо виграє у Лейпцига. Втрата очок автоматично відправить підопічних Йовічевіча в Лігу Європи.
  • Селтік втратив шанси на продовження свого євросезону.

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ГРУПА G

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1 Манчестер Сіті 3 2 0 11:1 11
2 Боруссія Дортмунд 2 2 1 9:4 8
3 Севілья 1 2 2 5:9 5
4 Копенгаген 0 2 3 0:11 2

Матчі 6 туру:

Манчестер Сіті – Севілья
Копенгаген – Боруссія Дортмунд

Розклад по групі:

  • Як і у квартеті С, всі місця визначились достроково. МанСіті виграв групу, другою у плей-офф пройшла Боруссія.
  • У свою чергу Севілья спробує знову підкорити Лігу Європи, а головна задача для останнього Копенгагена – просто забити гол.

ГРУПА Н

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1 ПСЖ 3 2 0 14:6 11
2 Бенфіка 3 2 0 11:6 11
3 Ювентус 1 0 4 8:11 3
4 Маккабі Хайфа 1 0 4 6:15 3

Матчі 6 туру:

Ювентус – ПСЖ
Маккабі Хайфа – Бенфіка

Розклад по групі:

  • ПСЖ та Бенфіка вже гарантували собі 1/8 фіналу ЛЧ, тому у заочній битві з'ясують переможця групи.
  • У особистих зустрічах команд були дві нічиї по 1:1, тому на перший план виходіть загальна різниця м'ячів.
  • Кожній з команд треба сподіватись, що заочний опонент зіграє гірше у паралельному матчі.
  • Якщо їх результати будуть ідентичними, то Бенфіці треба відіграти різницю у три голи (виграти на три м'ячі більше або програти на три м'ячі менше).
  • Схожа ситуація і у Ювентуса з Маккабі. Обидві зустрічі команд завершились перемогами господарів у два голи.
  • При рівній кількості очок перевага має бути на боці туринців. Маккабі ж треба відіграти різницю аж у шість голів, або просто набрати більше балів у шостому турі, ніж Юве.
Автор: Анатолій Дерека