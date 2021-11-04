Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів 3 листопада
Джерело:24 канал
У середу, 3 листопада, зіграли заключні матчі четвертого туру Ліги чемпіонів. Результати матчів та відео голів – в огляді Спорт 24.
Реал – Шахтар 2:1
Голи: Бензема, 14, 61 – Фернандо, 39
Шахтар зумів забити перший гол українських клубів в Лізі чемпіонів (аж у восьмому матчі). Але втримати бодай нічию у матчі проти Реала не вдалося – Бензема оформив дубль та приніс перемогу "вершковим".
При цьому перший гол Бензема у ворота Шахтаря став ювілейним для Реала – 1000-им, забитим в єврокубках. Жодна інша команда ніколи не досягала цього показника.
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Мілан – Порту 1:1
Голи: Мбемба (авт), 61 – Луїс Діас, 6
Мілан набрав перші очки в Лізі чемпіонів в цьому сезоні. До цього команда програла почергово Ліверпулю, Атлетіко та Порту з різницею в один гол.
Шериф – Інтер 1:3
Голи: Траоре, 90+2 – Брозович, 52, Шкріньяр, 66, Санчес, 82
Поразка Шерифа залишає примарні шанси Шахтарю на те, щоб зачепитися за єврокубкову весну. Правда для цього однієї перемоги над Шерифом вдома буде замало. Треба перемагати й Інтер на виїзді.
Боруссія – Аякс 1:3
Голи: Ройс, 37 (пен) – Тадич, 72, Алле, 83, Классен, 90+3
Вилучення: Хуммельс, 29 (Боруссія)
Аякс виграв четвертий матч в групі та гарантував собі вихід в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Спортінг – Бешикташ 4:0
Голи: Гонсалвеш Педру, 31 (пен), 38, Пауліньо, 41, Сарабія, 56
РБ Лейпциг – ПСЖ 2:2
Голи: Нкунку, 8, Сособлай, 90+2 (пен) – Вейналдум, 21, 39
Нереалізований пенальті: Сілва, 12 (РБ Лейпциг)
Манчестер Сіті – Брюгге 4:1
Голи: Фоден, 15, Марез, 54, Стерлінг, 72, Жезус, 90+2 – Стоунс, 17 (авт)
Українське протистояння в Лізі чемпіонів. Але Зінченко цей матч розпочав в запасі, і вийшов на поле лише на останні десять хвилин. Натомість Соболь розпочав гру в старті Брюгге, але був замінений після того, як у ворота його команди влетів третій гол.
Ліверпуль – Атлетіко 2:0
Голи: Діогу Жота, 13, Мане, 31
Вилучення: Феліпе, 36 (Атлетіко)
Ліверпуль вийшов в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – чотири перемоги в чотирьох матчах.