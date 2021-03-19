Ліга чемпіонів: результати жеребкування чвертьфіналу та півфіналу

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Джерело:

24 канал

У п'ятницю, 19 березня, відбулося жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів. Відтак визначилися суперники на стадії чвертьфіналу та півфіналу турніру.

У цій стадії турніру зіграють вісім команд. Цього разу не було жодних поділів, відтак між собою могли зіграти і команди з однієї країни.

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Результати жеребкування чвертьфіналу Ліги чемпіонів

  • Манчестер Сіті – Боруссія
  • Порту – Челсі
  • Баварія – ПСЖ
  • Реал – Ліверпуль

Перші матчі відбудуться 6 та 7 квітня, а матчі-відповіді заплановані на 13 та 14 квітня.

Окрім того відбулося одразу жеребкування і півфінальних пар.

  • Баварія/ПСЖ – Манчестер Сіті/Боруссія
  • Реал/Ліверпуль – Порту/Челсі

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 29 травня в Стамбулі.