Ліга чемпіонів: результати жеребкування чвертьфіналу та півфіналу

Джерело:24 канал
У п'ятницю, 19 березня, відбулося жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів. Відтак визначилися суперники на стадії чвертьфіналу та півфіналу турніру.
У цій стадії турніру зіграють вісім команд. Цього разу не було жодних поділів, відтак між собою могли зіграти і команди з однієї країни.
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Перші матчі відбудуться 6 та 7 квітня, а матчі-відповіді заплановані на 13 та 14 квітня.
Окрім того відбулося одразу жеребкування і півфінальних пар.
Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 29 травня в Стамбулі.